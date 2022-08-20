羅力引退 遺憾沒能跟富邦一起拿下總冠軍

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中華職棒富邦悍將隊洋投羅力20日宣布將於9月正式引退，強調選擇要離開不是因為不開心，他說，「我很開心在富邦、中職打球，熱愛在中職打球的每分每秒」。中央社記者張新偉攝 111年8月20日

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職富邦悍將隊洋投羅力決定9月引退，談起近10年在外奮戰，直言最困難的地方是要離開家人和舒適圈，而遺憾的是沒辦法跟富邦一起拿下總冠軍，但如果隊友能夠完成、也會替他們開心。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力今天召開記者會，宣布決定9月引退，最後兩場先發出賽場次將是8月25日、9月2日，9月2日過後球團會替他舉行引退儀式。

羅力從2012年開始來中職效力，先後待過Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）、義大犀牛隊、富邦悍將隊，下週將累積滿中職9年年資，成為符合「羅力條款」第一人，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額。

回憶這段過程，羅力表示，2011年季後曾到韓職測試，當時蠻順利的，球團也有開出合約，但聽說總教練有不同的意見，不希望在一個意見可能會有衝突的環境打球，最後選擇婉拒，也曾想過沒有其他發展的話，就會結束球員生涯，很開心獲得機會來中職發展。

從2012年來中職發展，到今年要跟球迷說再見，被問起這10年間、身為洋將最困難的地方，羅力表示是離開家人和習慣的舒適圈，從美國到亞洲，要重新尋找習慣的事務、找到新的舒適圈，還好本身喜歡旅遊和認識新朋友，算是適應的蠻快的，習慣的養成沒有特別的困難。

被問起就這樣結束中職球員生涯，有沒有什麼遺憾，羅力表示：「最遺憾沒辦法跟富邦一起贏下總冠軍」，幫富邦球團、蔡家拿下一座中職總冠軍一直是他的目標，如果隊友能夠達成最後目標、也會替他們開心。（編輯：吳協昌）1110820