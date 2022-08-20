羅力感性宣布引退回歸家庭：熱愛在中職打球的每分每秒

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職富邦悍將隊37歲洋投羅力用熟悉的「哩賀」開啟記者會，正式宣布9月引退，主要原因是想要陪伴家人，領隊林華韋也公布羅力還剩2場先發，最後一戰9月2日賽後會舉辦退休儀式。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力（Mike Loree）今天舉行記者會，正式宣布將於9月引退，羅力強調，選擇要離開不是因為不開心，「我很開心在富邦、中職打球，熱愛在中職打球的每分每秒。」

羅力解釋，做出這個決定主要原因是想要陪伴家人，他感性告白，感謝過去10年家人全心全意的支持，希望接下來的時間，可以當個能隨時陪伴、在家人需要的時候都會在的父親和老公。

羅力感謝隊上每一名隊友，也感謝教練和球團，感謝過去幾年大家為他做的一切，他強調很熱愛這個地方，很榮幸可以用悍將球員的身分退休，謝謝球迷這些年來的支持，「每個時刻都會銘記在心，球迷帶到球場的活力，我都記得很清楚。」

悍將領隊林華韋表示，羅力即將在下週集滿「羅力條款」年資，也達成中職生涯101勝里程碑，這個紀錄連對本土投手來說都很不容易，羅力上週提出要在9月引退的想法，球團也強烈慰留，但還是尊重他的決定。

林華韋公布羅力最後2場先發出賽將是8月25日主場新莊棒球場迎戰味全龍隊、9月2日主場迎戰樂天桃猿隊，9月2日賽後，球團會為羅力舉辦退休儀式，並且協助返美相關事項。

羅力（Mike Loree）從2012年在台效力，季前累積8年中職年資，今年只要登錄一軍滿81天，就符合「羅力條款」，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額。

羅力中職生涯目前為止累計237場出賽，戰績101勝71敗，投出1256次三振，防禦率3.32，勝投數已超越退役球員謝長亨，排名聯盟史上第3。（編輯：謝雅竹）1110820