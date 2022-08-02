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羅力拚無安打比賽第9局破功 悍將延長賽輸桃猿

2022/8/2 22:42
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（中央社記者黃巧雯台北2日電）中職富邦悍將先發投手羅力今天前8局都未被敲出安打，9局上1出局才被樂天桃猿林立敲出首安，但仍無緣勝投，兩隊最終鏖戰至延長賽第10局才分勝負，悍將以1比4落敗。

富邦悍將今天在主場新莊棒球場迎戰樂天桃猿，而悍將洋投羅力（Mike Loree）7月23日剛達成中職生涯百勝里程碑，為史上第4人，今天再度先發上陣。

兩隊8局結束仍戰成0比0平手，而羅力前8局未被擊出安打，9局上再度登板，先讓桃猿隊陳晨威擊成內野滾地球，面對下一棒打者林立，在球數1好3壞情況下，被林立揮出中外野深遠二壘安打。

悍將隨後換上「守護神」曾峻岳救火，桃猿隊廖健富擊成內野滾地球，而林立因對手失誤上到三壘，隨後悍將守備出現隱形失誤，陳俊秀靠著野手選擇上壘，林立趁機回本壘得分。

悍將9局下展開反攻，范國宸靠著失誤上壘，申皓瑋隨後適時揮出三壘安打扳平比分，比賽進入延長賽。

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曾峻岳10局上遭遇亂流，桃猿隊郭嚴文敲安後，梁家榮選到保送，嚴宏鈞關鍵時刻揮出三壘安打帶有2分打點，林立隨後再補上安打追加分數，桃猿隊單局進帳3分，悍將後續無力逆轉，最終以1比4輸球。

桃猿隊洋投豪勁中繼1局掉1分非責失分，拿下勝投；悍將洋投羅力此役投8.1局用115球，失1分非責失分，僅被敲出1安打，狂飆8次三振，另有2次保送，無關勝敗，而曾峻岳中繼1局失3分，苦吞敗投。（編輯：李亨山）1110802

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