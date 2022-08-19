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富邦悍將洋投羅力轉本土球員前拋引退震撼彈 20日開記者會說明

2022/8/19 18:46（8/19 19:29 更新）
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中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊37歲洋投羅力（後）將集滿年資，轉為本土球員，但球團19日突然發布「羅力引退宣布記者會」通知。（中央社檔案照片）
中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊37歲洋投羅力（後）將集滿年資，轉為本土球員，但球團19日突然發布「羅力引退宣布記者會」通知。（中央社檔案照片）
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（中央社記者謝靜雯台北19日電）中華職業棒球大聯盟富邦悍將隊37歲洋投羅力23日將達標、符合「羅力條款」，但球團今天突然發布羅力引退宣布記者會通知；球團說，羅力選擇引退原因，明天記者會由羅力說明。

羅力（Mike Loree）從2012年在台效力，季前累積8年中職年資，今年只要登錄一軍滿81天，就符合「羅力條款」，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額。

悍將晚間發出採訪通知，明天在主場新莊棒球場為羅力辦引退宣布記者會，領隊林華韋也會出席；至於羅力引退離隊原因，球團只說由羅力說明。

羅力中職生涯目前為止累計237場出賽，戰績101勝71敗，投出1256次三振，防禦率3.32，勝投數已超越退役球員謝長亨，排名聯盟史上第3。（編輯：李明宗）1110819

羅力2012年至2022年在中華職棒一軍的投球成績。（圖取自中華職棒網頁cpbl.com.tw）
羅力2012年至2022年在中華職棒一軍的投球成績。（圖取自中華職棒網頁cpbl.com.tw）
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