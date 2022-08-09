新竹棒球場再精進 改善觀眾席與球員休息室等4處

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新竹市政府8日邀集相關單位到新竹市立棒球場現勘，進行第2次小組會議，針對觀眾、球員使用、場地及攝影區等4處進行討論，將持續改善精進棒球場。（新竹市政府提供）中央社記者魯鋼駿傳真 111年8月9日

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（中央社記者魯鋼駿新竹市9日電）新竹市政府今天發布新聞稿指出，昨天邀集相關單位到新竹市立棒球場現勘，進行第二次小組會議，針對觀眾、球員使用、場地及攝影區等4處進行討論，將持續改善精進棒球場。

新竹市政府表示，針對觀眾使用方面，部分外野觀眾席的座位已先拆除，將進行表面整平、重新漆上底漆，再漆上有加輕質砂的面漆，透過顆粒增加表面止滑性。

另外，入口階梯將進行除鏽氧化，同時使用紅色止滑條。無障礙席方面，2樓改善後含陪伴席總計31席，3樓則有2席，會加裝無障礙設施導引看板，同時再增加一處親子廁所。

竹市府表示，球員使用方面，球員休息室通道將加寬為1.6公尺，休息室也會再加一個門，將原先置物櫃旁的牆打掉，讓置物櫃靠牆，使室內空間更大，即可放置沙發供球員休息。而場邊休息區的台階也會調整，避免球員踩空。

市府表示，將針對1樓攝影席的開口位置調整，同時也有進出場內管制門加防撞墊。轉播固定平台確定有8處，分別為2樓記者室旁、3樓內野左右兩側，4樓內野、中外野、左外野、右外野、記分板頂板各一個。

場地方面，市府表示，經過多次現勘確認，現已刨除較鬆軟紅土，將進行滾壓夯實、灑水養護等步驟，最後才補0.5至1公分陶瓷土。草皮方面，原則上每2天割一次草，也在部分草皮打洞補細砂，增加透氣性。草皮灑水養護則預計每次噴灌水量達9噸、每日8次，視天氣狀況增減。

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市府指出，牛棚區除了增設人工草皮、遮雨棚，牛棚內投手丘跟捕手位置也將對調，也會設置有小便斗跟洗手台的簡易廁所。針對打擊視覺區，除了加高至8.8公尺，兩邊也會加寬，下方防撞墊也會加深顏色。本壘後方1到3樓座位區台階及牆面顏色，也將改成與打擊視野區相同的深色系。

市府表示，棒球場改善小組會持續與中職、球團、球員工會等單位溝通、密切合作，虛心檢討改善，讓球員、球迷都能有更好的球場體驗。（編輯：李錫璋）1110809