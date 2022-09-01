羅力引退賽前夕 味全龍送特製台灣版桌遊

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中職富邦悍將隊2日將為洋投羅力（左3）舉辦引退儀式，味全龍隊1日先在天母主場向羅力致意，由隊長吳東融（左）、洋投伍鐸（左2）送上特製台灣版桌遊。（味全龍提供）中央社記者黃巧雯傳真 111年9月1日

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）中職富邦悍將明天將為洋投羅力辦引退儀式，味全龍今天在主場天母棒球場先向羅力致意，隊長吳東融、好友伍鐸則代表龍隊獻花，並送上特製台灣版桌遊。

37歲洋投羅力（Mike Loree）2012年來台展開中職生涯，日前決定退休，明天將是羅力最後一次在主場新莊棒球場先發出賽，對手為前東家樂天桃猿，悍將球團賽後也將為羅力舉辦引退儀式。

悍將今天作客天母棒球場出戰味全龍，由於羅力預計9月中旬返美陪伴家人，龍隊賽前特別舉辦儀式向羅力致意，由隊長吳東融獻花，而羅力好友、龍隊洋投伍鐸（Bryan Woodall）則送上味全龍特製台灣版桌遊「地產大亨」，兩人還互相擁抱，展現交情深厚的一面。

味全龍表示，特製台灣版桌遊內特別貼上許多台灣景點與各縣市棒球場，希望羅力可以帶著這份禮物回到家鄉，不僅可以和孩子們一起玩樂，也可以永遠記得在台灣的美好。（編輯：張雅淨）1110901