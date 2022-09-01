羅力期待引退賽 背號退休備感榮幸

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中職富邦悍將隊37歲洋投羅力（Mike Loree）2日將迎來個人在主場最終戰，他1日受訪時表達期待，並坦言從沒想過背號39號會被引退，覺得很榮幸。中央社記者黃巧雯攝 111年9月1日

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（中央社記者黃巧雯台北1日電）中職富邦悍將洋投羅力10年前來台時就曾想像過引退那天場景，明天將迎來在主場最終戰，羅力今天表達期待，坦言從沒想過背號39號會被引退，直呼備感榮幸。

37歲富邦悍將洋投羅力（Mike Loree）2012年來台發展，今年球季累積滿9年年資，隔年起將可不占洋將名額，而他在符合「羅力條款」的前夕，選在8月下旬宣布引退，預計9月中旬返回美國陪伴家人。

9月2日將是羅力最後一次在主場新莊棒球場先發出賽，將迎戰前東家樂天桃猿。羅力今天賽前接受媒體聯訪時表示，將延續以往先發登板的準備模式，平常心面對引退賽。

羅力透露，10年前來台發展時就曾想像過最後一場比賽的情境，而他印象中中職生涯先發曾經歷過3次滿場，在得知明天引退賽有可能滿場後，他坦言心情非常興奮、期待，也通知親友收看轉播。

悍將球團明天賽後將為羅力舉辦引退儀式，並引退羅力「39號」背號，也是中職洋將背號引退史上第一人。羅力表示，難以用言語形容第一時間得知消息的心情，但強調從來沒想過背號有一天會被退休，讓他備感榮幸，「代表這些年來我對球團和身邊的人都有正面影響，才會得到這項殊榮」。

悍將球團近期為羅力舉辦活動與球迷互動，羅力也展現親和力，他表示，在成為職業選手的時候，就希望能回饋球迷、社會，對於球迷要求簽名或合照，「我如果可以花5秒鐘，能讓對方當天很開心的話，那就一定要做這件事」。

談到引退後的規劃，羅力透露，好好陪伴家人和朋友聚會、烤肉，是他最想要做的事情。（編輯：張雅淨）1110901