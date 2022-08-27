羅力悍將39號背號將引退 中職洋將第一人

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（中央社記者謝靜雯台北27日電）中華職棒富邦悍將隊今天發布新聞稿，洋投羅力9月2日最後一場先發出賽後，球團將替他舉辦引退儀式，同時引退悍將39號背號、為中職洋將背號引退史上第一人。

中華職棒富邦悍將隊洋投羅力因為家庭因素決定引退離台，羅力最後一場先發出賽為9月2日在新莊棒球場迎戰前東家樂天桃猿隊，賽後球團將替他舉行引退儀式。

悍將發布新聞稿，為了紀念羅力在中職留下的成就，以及感謝羅力這些年為悍將的付出，確定羅力所穿的39號背號引退，當日進場將可獲得限量贈送的「哩賀羅力紀念球員卡」，邀請球迷朋友一起進場，為羅力主場最終戰一起畫下美麗的句點。

羅力2012年來到台灣展開中華職棒生涯，先後效力Lamigo桃猿隊（樂天桃猿隊前身）、義大犀牛、富邦悍將，熟悉的「哩賀」更是羅力和球迷最親近的招呼方式，來台10年展現宰制投手丘的表現，兩度拿下投手三冠王，包括4次三振王、4次防禦率王、3次勝投王、4次年度最佳10人和2次金手套獎。

今年球季羅力順利達成中職生涯百勝，目前為止在中華職棒生涯累積出賽238場，投1489.1局拿下101勝，有1265次奪三振。

9月2日賽後悍將球團將為羅力舉辦引退儀式，也會安排羅力引退紀念拍照區，球場餐飲櫃位任意消費將贈送羅力引退紀念扇。

9月2日賽事內野門票全部預售完畢，外野剩少許門票持續熱賣中，悍將球團準備限量「哩賀羅力紀念球員卡組（一組2張）」贈送給進場球迷，內野全區憑實體票券或電子票券識別手環即可兌換領取，外野限前1000名入場球迷憑當日票券領取。（編輯：張芷瑄）1110827