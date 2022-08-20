羅力所屬悍將39號背號是否引退 9/2揭曉

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（中央社記者謝靜雯新北20日電）中職富邦悍將隊洋投羅力今天宣布將於9月正式引退，並於9月2日賽後舉行引退儀式，富邦育樂公司總經理陳昭如表示，球迷關心39背號是否會引退，球團會評估、引退儀式上就會揭曉。

中華職棒37歲洋投羅力今天召開記者會表示，因為想要陪伴家人，做出9月要引退的決定，羅力透露，今年回到台灣後，突然發現很想要花很多時間陪家人、妻子，本來以為回到一軍，可能感覺會淡忘、但沒有，「這個想法很強烈，所以慢慢做出這個決定。」

羅力（Mike Loree）從2012年在台效力，季前累積8年中職年資，今年只要登錄一軍滿81天，就符合「羅力條款」，即洋將效力中職滿9個球季，隔年起不占洋將名額。羅力將在下週集滿年資、成為史上第一人。

富邦育樂公司總經理陳昭如分享在中職領隊會議推動「羅力條款」的過程，球隊顧問郭泰源在日職打球時，也曾用過洋將條款，有提出建議，球團最初在2019年提出、遺憾第1年沒有通過，2020年再接再厲、終於通過。

陳昭如表示，9個球季非常不容易、是很長的時間，想要提升中職整體的競爭力，創造讓洋將更友善打球的環境，希望看到聯盟對年資可以有下修空間的討論。

羅力昨天拋出引退震撼彈之後，球迷關心悍將39號球衣是否會引退，陳昭如也表示球團會認真評估，羅力最後2場先發場次將是8月25日主場新莊棒球場迎戰味全龍、9月2日主場迎戰樂天桃猿，9月2日賽後會舉行引退儀式，「背號是否會引退、當天大家就會聽到答案。」（編輯：陳政偉）1110820