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小小體操營 林育信盼撒更多種子培育奪牌選手

2022/8/20 15:03
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（中央社記者龍柏安台北20日電）從「翻滾吧男孩」的基層教練，到如今成為「翻滾吧男人」的國家隊總教練，林育信希望透過小小體操營的活動撒下更多種子，替台灣培育出更多未來的奧運體操奪牌選手。

由華南銀行主辦的第三屆小小體操營活動，今天在新北市三重區厚德國小登場，活動找來台灣體操代表隊總教練林育信領銜，搭配今年體操世界錦標賽國手葉政，以及莊佳龍等人擔任教練，帶領國小體操小將一起翻滾。

小小體操營自2018年開始舉辦，前兩年都在高雄國家運動訓練中心，接下來因COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情停辦兩年，今年回歸後擴大舉辦，場次也由過去的一場，增加為北、中、南各一場。

林育信表示，過去小小體操營的主旨是讓學童們認識體操這項運動，今年則升格成「專業級」，「參與的小朋友都有接觸過體操，因此訓練內容已進行過調整，朝向專業競技體操之路」。

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去年東京奧運，林育信的子弟兵「鞍馬王子」李智凱，靠著完美演繹湯瑪士迴旋拿下隊史首面銀牌，林育信也期盼，未來華南銀行可以持續「升級」，在台舉辦體操國際邀請賽。

林育信強調，近年台灣競技體操實力飛升，已逐漸和世界靠攏，若能在台舉辦國際體操邀請賽，除能給自家選手獻藝的舞台和機會，另一方面，「也能讓大家不用只在電視上看李智凱表演，可以到現場幫他加油打氣」。（編輯：管中維）1110820

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