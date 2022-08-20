仙台育英接棒金足農 拚夏季甲子園東北球隊首冠

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（中央社東京20日綜合外電報導）第104屆日本全國高中棒球錦標賽（夏季甲子園）今天舉行4強賽事，在「東北內戰」勝出的仙台育英高校，將接棒2018年金足農高校，成為4年來再闖冠軍賽問鼎冠軍的東北球隊。

日本年度高中棒球盛會夏季甲子園，今年共有49校出賽，從8月6日起在兵庫縣西宮市甲子園球場展開17天賽程（含休息日），預定22日舉行冠軍賽。

日刊體育報導，宮城縣仙台育英今天以18比4大勝福島縣聖光學院，由於兩所學校都位於東北地方，所以這場賽事也被視為「東北內戰」。

仙台育英本屆是時隔7年、隊史第3次闖進冠軍賽，今天賽事也是他們在夏季甲子園拿下的第40場勝利。

更值得一提的是，仙台育英是繼2018年掀起「金足農旋風」的秋田縣金足農業高校後，4年來再度有東北球隊闖進冠軍賽，也是東北球隊在春夏甲子園第13度有機會爭冠。之前12次打進冠軍賽的東北球隊，最後都以亞軍作收。

因此，仙台育英今天獲勝後肩負重責大任，希望能在22日舉行的冠軍賽中為東北球隊抱回首座甲子園冠軍。

在今天的「東北內戰」中，仙台育英1局打完0比1暫時落後，但2局上14名打者接連上場共敲7安狂得11分，成為決定這場比賽勝負的大局。

仙台育英之後又在第3局、第6局、第7局及第9局各有斬獲，全場共敲出19安拿下18分。

聖光學院本屆雖然連續擊敗傳統勁旅上演大驚奇，締隊史首度闖進4強紀錄，不過今天明顯力有未逮，沒能再創隊史首度進入冠軍賽紀錄。

聖光學院監督齋藤智也說，球隊這次已跨越了過去未曾跨越的歷史，「我要感謝並讚揚選手們的努力」。

另一場4強賽事由山口縣下關國際高校以8比2擊敗滋賀縣近江高校，下關國際將與仙台育英爭奪本屆夏季甲子園冠軍。22日不論哪隊獲勝，都是該校隊史首座夏季甲子園冠軍。

先攻的下關國際今天1局上以1比0先馳得點後，3局上再得1分，近江3局下追回2分打平，雙方以2比2僵持到5局結束。但下關國際6局上再得2分拉開比分，接著在7局上得1分、8局上得3分將比數拉開，終場就以8比2贏得勝利。

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每日體育報導，下關國際是37年來首支闖入冠軍賽的山口縣球隊，希望能在22日舉行的冠軍賽中進一步再創隊史及山口縣球隊佳績。

日媒Sponichi Annex報導，下關國際在本屆8強賽事中擊敗傳統勁旅、今年春季甲子園冠軍的大阪桐蔭高校，並在今天擊敗春季甲子園亞軍的近江高校，接下來希望為山口縣一舉拿下睽違64年之久的夏季甲子園冠軍。（譯者：黃名璽/核稿：陳亦偉）1110820