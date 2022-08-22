土耳其台灣盃足球賽開踢 敘利亞難民兒童赤腳上陣

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

土耳其台灣盃足球賽分為上、下兩場，參賽者由敘利亞難民兒童與土耳其當地兒童組成，不論小球員穿著是否合身，每個在場上奔跑、踢球的兒童共有的是對足球的熱愛。（台灣－雷伊漢勒世界公民中心提供）中央社 111年8月22日

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北22日電）土耳其、敘利亞邊境的台灣中心昨天為難民兒童舉辦首屆土耳其台灣盃足球賽，由布農族志工開唱揭開序幕。有些小球員雖然穿著不合腳的拖鞋、甚至赤腳上陣，仍不畏酷暑與對手較高下，輸球隊伍更矢言「一定贏回來」。

位於土耳其、敘利亞邊境的台灣-雷伊漢勒世界公民中心（下稱台灣中心）今天對中央社表示，這場足球賽分上、下兩場，由敘利亞難民兒童與土耳其當地兒童組成參賽隊伍。在賽事開始前，小將們迫不及待走上新落成的球場練習。

台灣中心指出，場上踢球的兒童有些穿著整齊的球鞋、有些則穿不合腳的拖鞋、甚至打赤腳上陣，不畏炎熱，只為上場與夥伴們踢足球。不論穿著如何，每個在場上奔跑、踢球的兒童共有的是緊盯足球的堅毅眼神與對足球的熱愛。

赤腳上陣的11歲兒童阿米爾（Amir）就說：「我家沒錢，沒有足球鞋，剛好讓我踢球時能比別人更涼快」。

土耳其雷伊漢勒市（Reyhanli）市長哈吉歐魯（Mehmet Hacıoğlu）也出席共襄盛舉。他表示：「在台灣中心，我們看見了雷伊漢勒市的希望，孩子就是我們的希望」。哈吉歐魯與台灣中心執行長裘振宇於賽後共同為參賽的每位小球員頒發金牌與銀牌，給予嘉獎與勉勵。

敘利亞難民兒童亞曼（Yeman）是勝利組守門員，他說：「台灣中心足球場拉近了我跟朋友們的關係，我每天都想來這裡跟朋友踢足球」。約瑟夫（Yousef）所屬的組別雖然輸掉了比賽，但他說，「下次我們一定會贏回來」！

台灣中心表示，布農族志工A bin Balalavi特地於土耳其台灣盃足球賽開賽前演出「從此刻起」，嘹亮歌聲伴隨難民兒童合聲，揭開整個活動的序幕。

A bin Balalavi指出，「從此刻起」意涵深遠，描述傳統布農社會中，居住高山的部落族人多以打獵維生。打獵祭結束後，除了換得一家溫飽，更要分享獵肉給部落弱勢。往後因歷史因素，原住民族被迫遷徙至平地，無法再回到原來的「家」。

「雖然失去了土地，但是只要族人還一起生活，那裡就是『家』，在這個背景的下，布農族有了這首歌」，A bin感慨說道。但她期待透過布農族歌曲的力量，融解文化與語言的隔閡，讓台灣志工和土耳其、敘利亞兒童與弱勢人群在旋律中使精神和靈魂契合，以「彼此相愛」的概念相互扶助與鼓勵。

台灣中心表示，在足球場上，每個生活在雷伊漢勒市的難民兒童與世界公民都擁有相同的權利在場上一起踢球。而台灣中心創設的目的之一，即為透過公共空間設置，使每個兒童都有觸及平等教育資源的機會，發展潛能。

台灣中心也預告，將在夏末辦理更多活動，為10月正式開幕暖身。（編輯：高照芬）1110822

雷伊漢勒市長哈吉歐魯（前排右2）在賽後為參賽組別的每位球員頒發金牌與銀牌，給予嘉獎與勉勵。（台灣－雷伊漢勒世界公民中心提供）中央社 111年8月22日