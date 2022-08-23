周天成橫掃加拿大選手 挺進羽球世錦賽16強

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣羽球一哥周天成今天世界羽球錦標賽男單32強賽，以21比15、21比12擊敗加拿大選手何舒，挺進16強，而另一組混雙組合楊博軒與胡綾芳同樣直落二過關，前進32強。

2022年世界羽球錦標賽今天在日本東京展開第2天賽程，除了台灣羽球一哥周天成、「羽球王子」王子維、女單白馭珀將分頭在單打賽事出擊外，另有4組台灣雙打組合將爭取晉級門票。

世界排名第4的周天成2013年首次參加世錦賽，前7次參賽最佳成績為8強，今年再度叩關世錦賽，昨天男單首輪與印度選手普拉尼斯（B. Sai Praneeth）激戰3局勝出，今天與排名第53的加拿大選手何舒（Jason Anthony Ho-Shue）碰頭。

首局戰況一度膠著，雙方前段互有領先，周天成及時穩住陣腳，透過出拍時間差，掌握較多的主動攻勢，趁機拉開比分，以21比15拿下首局。

面對對手次局打得略顯急躁，周天成沉穩應對，帶著11比6領先進入技術暫停，儘管一度被追成僅剩3分差，周天成持續調動對手，拉出一波6比0攻勢關門，最終就以21比12獲勝。

周天成男單16強賽將對決香港選手李卓耀、捷克選手勞達（Jan Louda）之間的勝方。

另外，今天打頭陣的台灣混雙組合楊博軒與胡綾芳稍早混雙首輪僅花25分鐘，以21比13、21比16橫掃蘇格蘭組合霍爾（Adam Hall）與麥克佛森（Julie Macpherson），挺進32強。（編輯：張雅淨）1110823