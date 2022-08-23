王子維力退陸光祖 羽球世錦賽晉級16強生涯最佳

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台灣「羽球王子」王子維（圖）23日在世界羽球錦標賽男單32強賽，以21比18、21比16擊敗中國選手陸光祖，晉級16強。（中央社檔案照片）

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（中央社記者黃巧雯台北23日電）台灣「羽球王子」王子維今天在世界羽球錦標賽男單32強賽，以21比18、21比16擊敗中國選手陸光祖，收下對戰首勝，晉級16強，締造生涯最佳成績。

2022年世界羽球錦標賽在日本東京舉行，世界排名第16的王子維過去3度參加世錦賽，2次止步32強，去年首輪遭到淘汰，今年捲土重來，昨天男單首輪以直落二淘汰越南選手阮進明。

王子維今天32強賽遭遇到排名第24的中國選手陸光祖，包括今年馬來西亞公開賽在內，生涯2度碰頭，王子維都吞下敗仗。

王子維首局歷經最多5分落後，而他展現拚勁，一口氣拉出8比0攻勢反超，在17比14領先、躍起扣殺時，球拍還一度脫手，而王子維頂住壓力，以21比18拿下首局。

王子維次局打法同樣強勢，面對對手糾纏、3度扳平戰局，王子維拉出8比2攻勢甩開對手，且數度為了救球撲倒在地，最終就以21比16迎接比賽勝利。

台灣羽球一哥周天成稍早闖進16強後，王子維也躋身16強行列，締造生涯在世錦賽最佳成績，而王子維下一戰將出戰印尼名將克里斯蒂（Jonatan Christie）、德國選手雪佛（Kai Schaefer）之間的勝方。

值得一提的是，周天成、王子維接下來只要再拿1勝，就有機會在8強賽碰頭，上演「台灣內戰」。

另外，白馭珀稍早在女單首輪迎戰泰國女將猜旺（Phittayaporn Chaiwan），首局在落後5分情況下，一度反超，隨後與對手展開拉鋸戰，但關鍵時刻未能再下一城，以18比21丟掉首局，次局也未能扭轉戰局，以13比21落敗。（編輯：張雅淨）1110823