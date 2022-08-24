合庫專業教練球員下鄉 助提升南投基層少棒實力

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（中央社記者蕭博陽南投縣24日電）合作金庫商業銀行今天首次在南投縣辦理支持基層少棒活動，透過教練、選手分享經驗與技巧，提升南投基層少棒實力，辛苦訓練一整天後，合庫還捐贈450雙比賽用球鞋及球衣。

提升國內基層棒球運動，合作金庫商業銀行移師南投縣辦理「合庫支持基層少棒活動」，內容包括守備基本動作練習、內外野轉傳訓練與補位觀念、投捕牛棚訓練、球員禮儀、各項打擊輔助器材訓練，由合庫棒球隊員及教練指導，幫助小球員精進技巧、發揮實力。

縣府表示，這是首度到南投縣進行，由合庫棒球隊領隊周俊隆、總教練王燕國率優秀球員指導，下午辦理結訓典禮，合作金庫董事長雷仲達代表捐450雙比賽球鞋給南投縣新豐、法治、新街、千秋、中正、南投、成城、光復、埔里國小及中興社區棒球隊共10支少棒隊。

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南投縣長林明溱出席閉幕式致詞表示，偏鄉體育資源較不足，體育發展需要企業支持，感謝合庫銀行對地方基層棒球運動的付出，這次首度到南投縣舉辦，還捐贈總價值逾新台幣60萬元的球鞋及球衣，透過合庫棒球隊支持與指導，相信南投基層棒球實力將有所提升。

雷仲達說，合作金庫提供客戶完善金融服務，更是國內少數擁有棒球隊的公股行庫，為國內歷史悠久的甲組成棒隊，戰績輝煌並培育許多國際級優秀選手，每年暑假免費辦理學童育樂營及地方基層少棒等活動，助棒球運動幼苗向下扎根，付出及成效大受好評。（編輯：陳仁華）1110824