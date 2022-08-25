鄧愷威2A投7局失4分吞敗 陳聖平高階1A敲雙安

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（中央社記者黃巧雯台北25日電）旅美舊金山巨人隊台灣投手鄧愷威今天在小聯盟2A先發，對克里夫蘭守護者隊投7局失4分，吞下敗投；亞利桑那響尾蛇隊高階1A台灣野手陳聖平單場2安打，還跑回1分。

美國職棒小聯盟2A例行賽，巨人隊今天迎戰守護者隊，由鄧愷威掛帥主投，而鄧愷威自7月13日先發奪勝後，賽前近6次先發吞下3場敗投，超過一個月未嚐到勝投滋味。

鄧愷威今天前2局都被敲出1支安打，但都化解危機，3局下遭遇亂流，被首名打者擊出安打後，又投出觸身球保送，儘管讓下一名打者敲成飛球接殺，但被守護者隊諾艾（Jhonkensy Noel）擊出二壘安打帶有2分打點，2出局後又被馬蒂內茲（Angel Martinez）轟出2分砲。

3局下危機還未解除，鄧愷威單局丟4分後，又投出2次保送後才回穩，靠著讓打者擊成飛球，拿下第3個出局數。

鄧愷威第4至7局之間共飆出7次三振，展現K功，未再丟分，此役投7局被敲5安，包括1轟，合計失4分，另有3次保送、9次三振，巨人隊最終以2比5落敗，鄧愷威吞下本季第10敗。

另外，響尾蛇隊台灣野手陳聖平近期從1A升上高階1A，今天與多倫多藍鳥隊一役中，先發第2棒、守二壘。

陳聖平首局就擊出安打，第2、3個打席都敲成外野飛球出局，8局上敲安上壘後，還為球隊跑回分數。

響尾蛇隊靠著羅伯茲（Caleb Roberts）單場雙響砲、布里斯（Ryan Bliss）3分砲，最終就以9比5勝出，陳聖平4打數2安打，賽後打擊率3成75。（編輯：張雅淨）1110825