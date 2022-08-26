高國輝曬黑稱南部太陽熱情 盼好手感帶上一軍

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中職富邦悍將隊野手高國輝26日重回一軍、先發打指定打擊，膚色明顯黑了不少，他也希望二軍的好感覺可以延續到一軍比賽場上。（富邦悍將提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月26日

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（中央社記者謝靜雯新北26日電）中職富邦悍將隊野手高國輝8月二軍出賽調整不錯，今天回到一軍、先發打指定打擊，膚色明顯黑了不少，他笑說：「南部太陽比較熱情」，也希望二軍好的感覺能延續到一軍賽場上。

中華職棒富邦悍將隊野手高國輝先前下二軍調整，近期二軍出賽打擊狀況不錯，8月9場出賽敲出3發全壘打，今天也回到一軍。

總教練丘昌榮表示，高國輝近況看起來不錯，回到一軍與林益全輪替指定打擊的位置，希望可以提升團隊打擊的連貫性和火力。

高國輝表示，近一個月打擊狀況不錯，慢慢好的感覺有維持住，之前在一軍有一些地方做得不好，像是選球方面，下二軍找回好的感覺、希望可以帶到比賽場上。

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今年一、二軍上下比較頻繁，高國輝表示，職棒就是這樣，會下去二軍就是表現不夠好，想辦法加強、上到一軍就好好表現，一、二軍升降是教練團的安排，拿出最好的表現，其餘的不是球員可以決定的。

被問起在二軍主要的修正調整，高國輝表示，無論在哪邊、每天的訓練都是一樣的，之前在一軍後半段比較少機會上場、多少有影響手感，下二軍透過多點比賽找回好的感覺；悍將今天與味全龍隊交手，高國輝先發打指定打擊、第7棒。（編輯：張芷瑄）1110826