蔡鎮宇代跑滑倒笑稱可能是農曆7月 拜拜祈求順利

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（中央社記者謝靜雯桃園27日電）樂天桃猿隊野手蔡鎮宇昨天代跑滑倒、被觸殺在本壘前，他開玩笑說，可能農曆7月最後一天有人背後推一把，今天賽前也趕快去行天宮拜拜，祈求一切順順利利。

中華職棒樂天桃猿昨天與統一獅隊交手，兩隊打到7局1比1平手，桃猿隊靠著接連保送攻占得點圈，蔡鎮宇代跑張閔勛，林立敲出安打，蔡鎮宇繞壘過三壘時有滑一下，之後衝往本壘半途跌一跤，被觸殺在本壘前。

桃猿最後靠著獅隊二壘手林靖凱守備失誤跑回致勝分，以3比1拿勝；蔡鎮宇表示，還好最後有贏，不然那1分真的很巨大，「都快要哭出來了」。

蔡鎮宇表示，跑壘經過三壘壘包，踩到壘包紅土交界時滑一下，一開始拉回來、沒想到跑幾步後重心又被拉下去，也開玩笑說：「可能是農曆7月最後一天，有人在背後推我一下」，最近很不順利，今天賽前也有到行天宮拜拜，祈求神明保佑一切順順利利、健健康康。

蔡鎮宇表示賽後有被隊友虧，林立也有跟他說：「每一步都要跑得扎實一點」，教練則叫他好好睡覺、過了就過了，他則苦笑說，昨晚還是睡不好。

蔡鎮宇回憶，過去練習跑壘時偶爾也會跌倒，「跌倒了就再爬起來、這次爬比較慢，下一次會快一點。」（編輯：張芷瑄）1110827