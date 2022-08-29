張鎮衙狀元光環沒壓力 盼跨聯盟邀請賽有貢獻

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（中央社記者黃巧雯新北29日電）政治大學前鋒張鎮衙頂著選秀狀元光環挑戰台灣職籃聯盟P. LEAGUE+，9月將在籃球跨聯盟邀請賽亮相，他今天表示，目前沒有壓力，但期許自己在比賽中不落人後，對球隊有所貢獻。

籃球跨聯盟邀請賽將於9月17日至27日在台北和平籃球館登場，共有12支隊伍參賽，其中P. LEAGUE+聯盟除了新竹街口攻城獅單獨組隊外，聯盟另組PLG RISING STARS隊，集結年輕球員，並由新北國王助理教練陳世念領軍，今天在台灣藝術大學開訓。

張鎮衙今年參加P. LEAGUE+選秀會首輪第一順位獲得桃園領航猿指名，成為選秀狀元，對於即將在職業舞台一展身手，他強調：「沒有壓力，上來大家都是一樣的。」

從學生聯賽到職業賽場，張鎮衙表示，算是還滿適應的，「學長人很好，換了新風氣，也要接受不同國家教練的帶法」。

談到這次在跨聯盟邀請賽目標，張鎮衙除了重申在選秀會上的期許，要當一名最好的射手外，也希望在球場上不落人後、做出貢獻。

白曜誠同樣在首輪獲得領航猿青睞，他表示，近一個月開始有當職業球員的感覺，也在重量訓練方面，感受到職業隊和學生球隊的落差，期許自己在跨聯盟邀請賽打出好成績，有個好的開始。

富邦勇士今年選秀會首輪指名陳范柏彥，而陳范柏彥已經加入球隊練球近一個月，他今天分享練球心得，「在富邦練球都還可以跟上，但練球還是有點壓力」。

陳范柏彥同樣將在跨聯盟邀請賽登場，他表示，期待在邀請賽展現百分之百的態度，「讓大家知道我是富邦的球員 」。

另外，P. LEAGUE+這次也找來退役球星何守正和所屬健身訓練團隊協助聯隊的體能訓練，何守正除了希望能藉此回饋籃球領域外，也希望能傳達正確的重訓觀念。

何守正表示，重量訓練能保護自身肌肉、關節，在場上與洋將對抗時，「你不可能會贏他，起碼你不會被欺負，保護身體不會受傷」。（編輯：張雅淨）1110829