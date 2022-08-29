李凱威致勝安打是MVP 龍隊延長賽擊退悍將

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（中央社記者謝靜雯台北29日電）中職富邦悍將隊今天與味全龍隊交手，兩隊鏖戰至延長賽第11局，龍隊靠著李凱威關鍵安打超前比分，劉基鴻補上3分砲，終場以6比2拿下勝利、中止近期2連敗。

中華職棒富邦悍將隊今天在主場新莊棒球場迎戰味全龍隊，龍隊派出投手王維中先發，王維中開賽先保送首名打者王勝偉，但接著連抓9個出局數，沒有被敲出安打，但3局投完提前退場。

悍將隊前5局也沒能拿下分數，6局葉竹軒率先敲出安打開啟攻勢，1人出局後靠著王正棠、申皓瑋接連安打送回超前分。

味全龍隊前8局都沒能拿下分數，9局上2人出局後有攻勢，張政禹選到四壞保送，郭天信安打延續攻勢，再靠著悍將外野手失誤攻佔二、三壘，張祐銘選到四壞保送，林智勝滿壘上場打擊，棒打悍將終結者曾峻岳，一棒2分幫助球隊翻轉戰局。

悍將9局下半追分，范國宸敲安、由莊韋恩上場代跑，高國輝敲出二壘打、莊韋恩一口氣跑回本壘，幫助球隊扳平比數。

兩隊9局打完2比2僵持不下，延長賽11局上，味全龍隊靠著林孝程安打、短打推進，蔣少宏、李凱威接連安打送回超前分，劉基鴻開轟，一棒3分、擊碎悍將追分希望。

李凱威今天單場2安、貢獻1分打點，為勝利打點，也獲選單場最有價值球員（MVP）；劉基鴻今天前4打數沒有敲出安打，延長賽敲出關鍵全壘打，為個人本季第7轟、貢獻3分打點。（編輯：陳正健）1110829