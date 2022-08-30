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王維中傷勢多 葉總苦笑：都蠻有特色的

2022/8/30 19:20（8/30 19:51 更新）
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中職味全龍隊投手王維中（圖）30日被下放二軍，總教練葉君璋受訪表示，王維中傷勢沒有很嚴重，也苦笑說他的傷勢當都蠻特別的，不是一般投手常見傷勢，之前肩膀不舒服也不是投手常見的關節唇傷勢，「只能說蠻妙的，他的傷都很有特色。」（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月30日
中職味全龍隊投手王維中（圖）30日被下放二軍，總教練葉君璋受訪表示，王維中傷勢沒有很嚴重，也苦笑說他的傷勢當都蠻特別的，不是一般投手常見傷勢，之前肩膀不舒服也不是投手常見的關節唇傷勢，「只能說蠻妙的，他的傷都很有特色。」（味全龍隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年8月30日
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（中央社記者謝靜雯台北30日電）中職味全龍隊昨天與富邦悍將隊交手鏖戰11局拿下勝利，卻出現2名傷兵，投手王維中鼠蹊部不舒服、捕手林辰勳輕微腦震盪，今天都下二軍，總教練葉君璋笑說：「王維中的傷都蠻有特色的」。

中華職棒味全龍隊昨天與富邦悍將隊交手，龍隊先發投手王維中僅投3局、用38球，沒被敲出安打，投出3次三振、1次保送，無失分，3局投完提前退場，今天賽前也被下放二軍。

總教練葉君璋今天賽前受訪表示，王維中傷勢沒有很嚴重，也苦笑說王維中的傷勢當都蠻特別的，不是一般投手常見的傷勢，之前肩膀不舒服也不是投手常見的關節唇傷勢，「只能說蠻妙的，他的傷都很有特色。」

昨天先發蹲捕的林辰勳，在2局首打席被頭部觸身球保送，之後5局打席吞下三振，7局敲出游擊方向滾地球，也提前退場休息。

葉君璋表示，觀察一晚之後，林辰勳有輕微腦震盪，至少需要休息1個禮拜，所以先讓他下二軍，至於野手郭天信則沒有什麼大礙，9局敲安後換代跑，主要是郭天信反應腳有點痠，如果要跑回來拚分數可能有難度，所以換人代跑。（編輯：吳協昌）1110830

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