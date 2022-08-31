桃猿與悍將球員交易 曾豪駒對新成員有期許

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中職富邦悍將隊與樂天桃猿球團達共識，悍將將以投手楊彬及野手楊晉豪，與桃猿交易換來投手王躍霖及野手林澤彬。桃猿總教練曾豪駒（圖）31日受訪表示，盼兩人到球隊後能將一切歸零，並有競爭一軍的企圖心。中央社記者黃巧雯攝 111年8月31日

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中職睽違9年再出現球員交易案，樂天桃猿向富邦悍將換來投手楊彬及野手楊晉豪，總教練曾豪駒今天表示，希望兩人到球隊後能將一切歸零、創造自身價值，並有競爭一軍的企圖心。

中華職棒富邦悍將今天公告，與樂天桃猿球團達成共識，悍將以投手楊彬及野手楊晉豪，與桃猿交易換來投手王躍霖及野手林澤彬，並依聯盟規定報備，9月1日正式執行，近年來中職球員交易案並不常見，而前一次要追溯至2013年。

桃猿隊總教練曾豪駒賽前接受媒體聯訪時表示，觀察楊彬2年，是名滿有潛力的投手，未來將定位為先發或長中繼。

至於楊晉豪，曾豪駒透露，2017年中職選秀就有注意到楊晉豪，但當時桃猿隊未選到，這幾年也持續觀察其狀況，他稱讚楊晉豪協調性佳，且先前球探報告評價不錯，若自身願意努力，是名可以期待的選手。

楊彬、楊晉豪明天將向桃猿隊報到，開始隨隊練習，曾豪駒指出，之後會再觀察兩人狀況，決定是否下二軍；至於楊彬是否可能擔綱9月4日先發投手，曾豪駒不願透露，僅說不知道。

儘管中職多達9年沒出現球員交易案，曾豪駒仍以平常心看待，他透露，過去擔任打擊教練時，已有促成球員交易的想法，他認為一旦球員交易活絡，對職棒生態是有幫助，「這只是開頭，希望還有交易案慢慢浮現」。

曾豪駒認為，球員交易主要是希望在母隊機會較少球員到新球隊後，能有更多機會和發展空間，他也期許兩人到球隊後，能自身重新歸零再出發，塑造自己的價值。

對於2名新成員，曾豪駒也有話要說，他強調，球隊需要的是一軍戰力，而不是二軍替補球員，希望球員以此為目標，要有競爭一軍名單的心態，而不是留在二軍。（編輯：張芷瑄）1110831