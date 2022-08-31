桃猿與悍將球員交易 廖健富、楊晉豪再續隊友緣

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中華職棒富邦悍將隊楊晉豪將改披樂天桃猿隊戰袍，與桃猿陣中廖健富（圖）繼高苑工商後再成隊友，廖健富第一時間除傳訊息關心外，還開玩笑地虧對方，「這麼猛，一來就隨隊一軍」。中央社記者黃巧雯攝 111年8月31日

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（中央社記者黃巧雯台北31日電）中職樂天桃猿與富邦悍將球員交易，楊晉豪披上桃猿隊戰袍，與廖健富繼高苑工商後，再度成為隊友，廖健富今天除傳訊息關心楊晉豪，還不忘虧對方，「這麼猛，一來就隨隊一軍」。

樂天桃猿與富邦悍將展開球員交易，其中悍將以投手楊彬及野手楊晉豪，與桃猿交易換來投手王躍霖及野手林澤彬，也是中職自2013年以來首件交易案。

廖健富與楊晉豪都曾就讀高苑工商，楊晉豪2017年季中選秀會首輪獲得悍將指名，而廖健富則被桃猿隊選中成為選秀狀元。

談到與昔日高中時期隊友，在職棒後將再度聚首，廖健富稱讚，楊晉豪國小、國中、高中都很厲害，他國小就曾耳聞楊晉豪。

楊晉豪加入桃猿隊後，將先跟隨桃猿隊一軍，廖健富第一時間除了傳訊息關心外，還開玩笑地虧對方，「這麼猛，一來就隨隊一軍」。（編輯：張芷瑄）1110831