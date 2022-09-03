托米揚諾維奇戰3盤勝出 讚小威史上最偉大選手

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「她就是這樣的選手，是史上最偉大的選手，無庸置疑。」（譯者：張曉雯/核稿：陳昱婷）1110903

托米揚諾維奇又說：「我以為她會打敗我，所以壓力不在我身上。即使打到最後一個賽末點，她以1比5落後時，我知道她還是有辦法逆轉勝出。」

29歲的托米揚諾維奇與小威鏖戰3個多小時，最後在第6個賽末點鎖定勝利，為這場驚險萬分的比賽畫下句點。

她說：「我從未想過，我會有機會在她最後一場比賽與她對戰，我記得我會觀看她的所有決賽，這個時刻對我來說很不真實。」

法新社報導，托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic）說：「我真的覺得很抱歉，因為我跟大家一樣，都很愛小威。她對待我以及對網壇的付出，都令人難以忘懷。」

坐擁23座大滿貫單打金盃的小威廉絲（Serena Williams），今晚以5比7、7比6（7/4）、1比6敗下陣來，止步美網女單第3輪。

（中央社紐約3日綜合外電報導）澳洲女網好手托米揚諾維奇今天在美國公開賽女單第3輪力克美國名將小威廉絲，讓小威接下來幾乎肯定將高掛球拍，她賽後稱小威是「史上最偉大的選手，無庸置疑」。

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