小威廉絲美網女單第3輪止步 退休告別戰不敵托米揚諾維奇

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國網球名將小威廉絲今天在美國公開賽（US Open）第3輪鏖戰3盤，以5比7、7比6（7/4）、1比6，輸給澳洲女將托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic）。

再3週就滿41歲的小威廉絲（Serena Williams），本季在美網開打前僅拿過1勝，世界排名滑落到605，這樣的狀態讓1995年轉入職業的小威透露，她的退役已進入倒數計時，暗示本屆美網將是她的告別戰。

除了女單，過去在大滿貫女雙成績輝煌的威廉絲姊妹，繼2018年後再度合體，但兩人昨天在美網女雙首輪，遭哈爾德卡（Lucie Hradecka）與諾斯科娃（Linda Noskova）這個捷克組合以直落二拍落，無緣晉級。

大、小威廉絲曾攜手拿下14座大滿貫冠軍、3枚奧運金牌，但自2018年的法國公開賽後，就沒有搭檔參加過任何的雙打賽事。

小威1999年在美網擊敗瑞士名將辛吉絲（Martina Hingis），以17歲之齡拿下生涯首座大滿貫賽單打冠軍，開啟她稱霸女子網壇的世代，至今坐擁23座大滿貫賽事女子單打冠軍，成績僅次於澳洲傳奇名將寇特（Margaret Court）的24冠。

小威也有4面奧運金牌，其中3面為2000、2008、2012年與姊姊大威搭檔女雙奪得，剩餘一面則是2012年倫敦奧運單打金牌，完成她生涯「金滿貫」（Golden Slam，在職業生涯中獲得所有四大滿貫賽事冠軍和奧運金牌）的紀錄。

除了小威之外，只有德國前球后葛拉芙（Steffi Graf）、美國傳奇球星阿格西（Andre Agassi）、西班牙「蠻牛」納達爾（Rafael Nadal）有此成就。

小威將在紐約告別網壇，使得美網門票炙手可熱，粉絲趨之若鶩，前3晚已全數售罄，據悉門票轉手價格自8月初以來已暴漲34%。（譯者：陳昱婷/核稿：張曉雯）1110903