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美網男單馬拉松激戰 貝雷蒂尼淘汰莫瑞晉16強

2022/9/3 08:57
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（中央社紐約2日綜合外電報導）義大利網球名將貝雷蒂尼（Matteo Berrettini）在美國網球公開賽男單連續4屆晉級16強，今天在第3輪馬拉松式4盤激戰後擊敗2012年男單冠軍英國好手莫瑞（Andy Murray）。

法新社報導，世界排名第14的貝雷蒂尼終場以6比4、6比4、6比7（1/7）、6比3擊敗莫瑞，在艾許球場（Arthur Ashe Court）共擊出18支愛司和55個致勝球。

26歲的貝雷蒂尼2019年和去年分別闖入美網準決賽和半準決賽，接下來將在16強賽遭遇西班牙好手福基納（Alejandro Davidovich Fokina），爭取晉級男單8強門票。

貝雷蒂尼說：「我在第3盤不夠積極，第4盤就感覺好多了。我終於把握住機會。」

貝雷蒂尼6月在斯圖加特（Stuttgart）網賽決賽擊敗莫瑞，今天剛開局就掌控局面。

莫瑞在首盤第7局雙發失誤，拱手奉上全盤唯一破發，在第2盤首局也遭破發。

自從2017年溫布頓（Wimbledon）網賽以來，莫瑞一直未能闖進大滿貫賽事的第4輪。（譯者：李佩珊/核稿：陳昱婷）1110903

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