納達爾美網打到鼻梁見血 驚險闖進第3輪

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約1日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾今天在美國網球公開賽（U.S Open）先丟首盤，第四盤鼻梁還意外見血，但他克服障礙，以2比6、6比4、6比2、6比1擊敗義大利好手佛尼尼，驚險闖進第3輪。

路透社報導，這場美網男單第二輪比賽，老將佛尼尼（Fabio Fognini）趁納達爾（Rafa Nadal）還找不到節奏之際，首盤很快取得4比2領先，讓7年前同樣在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）佛吉尼尼爆冷擊敗納達爾的令人難忘景況浮出再現可能性。

納達爾以2比6丟掉首盤後，第二盤以6比4扳回一城。第三盤納達爾火力全開，3度攻破對手發球局，輕鬆以6比2拿下，盤數上也以2比1超前。

第四盤以3比0握有局數上領先時，納達爾在一次回球後，球拍打在地上回彈，正巧擊中他的鼻梁，讓他當場見血。

這讓生涯拿過22座大滿貫冠軍的納達爾，在醫療暫停時間躺在場邊，他的雙眼緊閉，工作人員用膚色繃帶為他包紮止血。

之後納達爾重回場上，最終靠著佛吉尼尼的非受破性失誤，輕鬆以6比1拿下勝利。這場比賽，兩人共出現15次破發、11次雙發失誤。

納達爾賽後在場邊接受採訪時說：「有超過一個半小時的時間，我都沒有打出比賽水準，這是我有史以來最差的開局表現。」

「當這樣的事發生，...你得保持正面積極，並保有耐心，比賽還很長。」

納達爾在賽後記者會上也表示，當球拍打到他時，他覺得頭暈，受傷部位很痛。

「一開始我以為把自己鼻子弄斷了，因為一開始衝擊很大，當時真的很痛。」

下一場比賽，納達爾將對上法國選手賈斯克（Richard Gasquet），兩人生涯交手過18次，納達爾還未嘗過敗績。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110902