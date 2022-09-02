更多編輯台推薦新聞：
不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動
生活

不斷更新／颱風軒嵐諾靠近 全台交通活動異動

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus
科技

iPhone 14 Pro傳剪瀏海改「長藥丸」造型 大螢幕平價款叫Plus

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇
政治

美國知名記者深入台灣 揭民眾心聲無懼中國文攻武嚇

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血
文化

中央社新書「記者在現場」 揮灑理性客觀外的熱血

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 運動

納達爾美網打到鼻梁見血 驚險闖進第3輪

2022/9/2 16:17
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社紐約1日綜合外電報導）西班牙「蠻牛」納達爾今天在美國網球公開賽（U.S Open）先丟首盤，第四盤鼻梁還意外見血，但他克服障礙，以2比6、6比4、6比2、6比1擊敗義大利好手佛尼尼，驚險闖進第3輪。

路透社報導，這場美網男單第二輪比賽，老將佛尼尼（Fabio Fognini）趁納達爾（Rafa Nadal）還找不到節奏之際，首盤很快取得4比2領先，讓7年前同樣在艾許球場（Arthur Ashe Stadium）佛吉尼尼爆冷擊敗納達爾的令人難忘景況浮出再現可能性。

納達爾以2比6丟掉首盤後，第二盤以6比4扳回一城。第三盤納達爾火力全開，3度攻破對手發球局，輕鬆以6比2拿下，盤數上也以2比1超前。

第四盤以3比0握有局數上領先時，納達爾在一次回球後，球拍打在地上回彈，正巧擊中他的鼻梁，讓他當場見血。

這讓生涯拿過22座大滿貫冠軍的納達爾，在醫療暫停時間躺在場邊，他的雙眼緊閉，工作人員用膚色繃帶為他包紮止血。

之後納達爾重回場上，最終靠著佛吉尼尼的非受破性失誤，輕鬆以6比1拿下勝利。這場比賽，兩人共出現15次破發、11次雙發失誤。

納達爾賽後在場邊接受採訪時說：「有超過一個半小時的時間，我都沒有打出比賽水準，這是我有史以來最差的開局表現。」

「當這樣的事發生，...你得保持正面積極，並保有耐心，比賽還很長。」

納達爾在賽後記者會上也表示，當球拍打到他時，他覺得頭暈，受傷部位很痛。

「一開始我以為把自己鼻子弄斷了，因為一開始衝擊很大，當時真的很痛。」

下一場比賽，納達爾將對上法國選手賈斯克（Richard Gasquet），兩人生涯交手過18次，納達爾還未嘗過敗績。（譯者：李晉緯/核稿：張正芊）1110902

納達爾
少了喬科維奇爭奪金盃 納達爾嘆美網一大損失 納達爾因傷退賽無緣年度大滿貫 基爾喬斯晉溫網決賽[影]
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族