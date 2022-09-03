小威廉絲美網落敗將封拍 激動落淚感謝球迷和家人[影]

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美國網球名將小威廉絲（圖）2日在美國網球公開賽女單第3輪遭澳洲女將托米揚諾維奇淘汰出局，賽後她淚灑球場，激動感謝一路支持她的球迷與家人。（美聯社）

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國網球名將小威廉絲（Serena Williams）今天在美國網球公開賽女單第3輪遭澳洲女將托米揚諾維奇淘汰出局，賽後她淚灑球場，激動感謝一路支持她的球迷與家人。

法新社報導，坐擁23座大滿貫單打冠軍的小威上個月暗示本屆美網將是她的告別戰，今天她在美網第3輪鏖戰3小時又5分鐘後，以5比7、7比6（7/4）、1比6，輸給托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic），讓她為傳奇生涯寫下如童話故事般完美結局的美夢破滅。

小威在首盤就被對手3度破發的情況下，以5比7敗下陣來，儘管第2盤展開反撲，一度在第8局率先取得4個局點，不過都遭托米揚諾維奇化解，比賽也一路延長到搶七局，最終由小威以7比6（7/4）扳平戰局。

但決勝盤小威明顯出現體力不支情形，在首局率先破發的情況下，接下來卻遭對手連拿6局，以1比6敗下陣來。

比賽結束後，小威向觀眾致敬，場上響起美國歌手蒂娜透娜（Tina Turner）的歌曲Simply the Best。

坐擁23座大滿貫單打冠軍的小威廉絲（前）曾暗示本屆美網將是她的告別戰。（美聯社）

在球場上激動落淚的小威被問到是否會重新考慮退休這件事時，她說：「我不這麼認為，但世事難料。」

據路透社報導，她告訴記者：「顯然我還能打，但所需的遠遠不只如此。」

「我已經準備好要當一個媽媽，探索不同版本的小威。嚴格來說，我在世上還算是超級年輕，所以我想要趁自己還能走的時候好好享受一下人生。我的前途一片光明。」

她繼續說：「這是段有趣的旅程。這是我此生經歷過最不可思議的旅程。我非常感謝曾經在他們生命中說過『加油，小威』的每一個人。」

小威特別提到讓她和姊姊大威廉絲（Venus Williams）走上超級巨星道路的父母親李察．威廉斯（Richard Williams）和普萊斯（Oracene Price）。

小威說：「這一切都始於我的父母，他們值得擁有這一切。所以我真的很感謝他們。」

小威也向在觀眾席中的姊姊致敬。她說：「如果沒有大威，我就不會是小威，所以謝謝妳，大威。她是小威存在的唯一原因。」（譯者：陳昱婷/核稿：李佩珊）1110903