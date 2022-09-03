小威廉絲告別網壇 各界名人紛發文致敬

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（中央社紐約2日綜合外電報導）美國網球名將小威廉絲今天在美國網球公開賽女單第3輪淘汰出局，可能是她在網壇告別賽。美國前第一夫人蜜雪兒歐巴馬、美國退役球星暨WTA創始人金恩夫人等名人紛紛對她致敬。

路透社報導，坐擁23座大滿貫賽單打冠軍的小威廉絲（Serena Williams），在美國網球公開賽（U.S. Open）第3輪以5比7、7比6（7比4）、1比6輸給澳洲女將托米揚諾維奇（Ajla Tomljanovic）。橫跨不同體育項目的現役及退休一流運動員隨後在社群媒體發文，讚頌小威過去25年的輝煌成就。

蜜雪兒歐巴馬（Michelle Obama）在推特（Twitter）發文表示，「恭喜小威廉絲，這是多美妙的一段職業歷程！能夠看到一個來自（加州）康普敦（Compton）的小女孩成長為史上最偉大運動員之一，我們是多麼幸運」。

她說：「我的朋友，我為妳感到驕傲－而且我等不及要看到妳繼續運用妳的才華改變生活。」

前世界女網排名第一的金恩夫人（Billie Jean King）今天親自來到球場觀賽，她隨後推文說，小威廉絲依舊會是聚光燈的焦點。

金恩夫人表示：「她了不起的職業生涯，在網球史上留下深遠影響。然而，她最大的貢獻可能還沒有到來。感謝妳，小威，妳的旅程會繼續下去。」

美國男子泳壇傳奇人物「飛魚」費爾普斯（Michael Phelps）表示，小威廉絲不僅改變了網球運動，更激勵了下一代。「她的網球成就有目共睹，但我最欣賞她的一點，是她就是不會放棄。」

費爾普斯說：「不論是在場上或場下，她的意志力、力量、決心…她就是永遠不放棄。她是我們所有人的最佳典範。」

小威廉絲8月31日曾表示，高球巨星老虎伍茲（Tiger Woods）是她仍在打球的主要原因之一。

法新社報導，拿過15座四大賽冠軍的老虎伍茲，當天在小威球員包廂觀看她在美網第二輪與世界排名第2的孔塔薇特（Anett Kontaveit）苦戰3盤勝出。他今天也在社群媒體發文讚揚小威。

老虎伍茲推文說：「小威，妳不論在場上和場下都是最棒的，感謝妳激勵我們所有人追求自己的夢想。我愛妳，小妹。」

美國18歲女網新星、世界排名第12的高夫（Coco Gauff）說，小威是她繼續追夢的原因。

高夫表示：「妳帶給我的影響，遠遠超越所有文字能夠形容，我只能說謝謝妳，謝謝妳，謝謝妳，GOAT（Greatest Of All Time，史上最偉大運動員）。」

美國職籃NBA球星詹姆斯（LeBron James）同樣形容小威是GOAT。他發布影片說：「恭喜妳，妳有一段了不起的職業生涯。」

「妳為體育、為女性所做的一切是前所未有的，很榮幸能夠觀看妳的旅程，看妳征服自己設定的所有目標」。「不論贏、輸或平手，我們知道妳是最棒的。」

NBA傳奇球星魔術強森（Magic Johnson）對小威激勵了其他非裔運動員致意。

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他發布推文表示：「我們剛剛見證了GOAT的最後一場美網比賽，那就是小威廉絲！！小威對體育、網球比賽、全世界、每個小女孩，甚至對全球每個非裔小女孩，都意義重大。」

美國知名脫口秀主持人歐普拉（Oprah Winfrey）形容小威是「女英雄，永遠的傳奇」。美國田徑女將菲麗絲（Allyson Felix）說，小威的成就「我永遠不會忘記」。（譯者：戴雅真/核稿：張正芊）1110903