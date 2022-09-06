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賈吉第54轟洋基破雙城 有望單季65轟[影]

2022/9/6 12:34（9/6 12:40 更新）
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美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重砲「法官」賈吉本季第54轟出爐。（圖取自twitter.com/Yankees）
美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重砲「法官」賈吉本季第54轟出爐。（圖取自twitter.com/Yankees）
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（中央社紐約5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB紐約洋基重砲「法官」賈吉（Aaron Judge）本季第54轟出爐，繼續朝馬瑞斯（Roger Maris）所締單季61轟的美聯紀錄邁進，地主洋基5比2擊敗明尼蘇達雙城。

賈吉6局下從雙城後援投手梅吉爾（Trevor Megill）手中轟出左外野方向404英尺遠的兩分砲，球打上第2層看台，打破雙方2比2平手僵局。

法新社報導，賈吉目前131場出賽54轟，全壘打傲視全大聯盟，續朝1961年馬瑞斯在洋基所締單季61轟的紀錄邁進。馬瑞斯當年61轟打破貝比魯斯1927年起高懸的單季60轟障礙。

目前大聯盟單季最多全壘打紀錄為邦茲的73轟，賈吉所要挑戰的是超越馬瑞斯的美聯與洋基隊史單季個人最多轟。

賈吉目前連3戰開轟，過去13場比賽8轟。大聯盟官網引述洋基總教練布恩（Aaron Boone）說，照這樣的進度，賈吉本季有望65轟。（譯者：陳亦偉）1110906

影片來源：MLB
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