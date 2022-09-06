大谷翔平雙響楚勞特同場開轟 天使大勝老虎[影]

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美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平（前）5日雙響砲，楚勞特也同場開轟。（共同社）

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（中央社洛杉磯5日綜合外電報導）美國職棒大聯盟MLB洛杉磯天使日籍二刀流球星大谷翔平雙響砲，楚勞特（Mike Trout）也同場開轟，先發投手斯瓦瑞茲（Jose Suarez）7局好投，10比0大勝底特律老虎。

美聯社報導，斯瓦瑞茲主投7局僅被敲出3安，賞對方7K，三壘手瑞吉福（Luis Rengifo）繳出生涯新高的單場4安，讓天使今天贏得輕鬆。天使全場敲出16安，是本季第2兇猛的單場火力。

大谷與楚勞特本季第7度同場開轟，「神鱒」楚勞特5局下左外野陽春彈是他本季第30轟，12年MLB生涯第7度達標單季30轟。

影片來源：MLB

大谷今天5支3，除3局下兩分砲、7局下陽春砲，還外帶一支二壘打，全場3分打點。大谷本季累積32轟，天使隊史第9度出現單季至少2名30轟重砲。

大谷32轟目前在美聯全壘打排在第2，落後紐約洋基「法官」賈吉（Aaron Judge）22支；賈吉今天對明尼蘇達雙城敲出本季第54轟。

大谷與賈吉都是本季美聯MVP熱門人選，大谷目前打擊率2成7、32轟、85分打點，投手丘則11勝8敗、防禦率2.58；賈吉目前3成02、54轟、117分打點。

本季全壘打大爆發的賈吉續朝馬瑞斯（Roger Maris）所締單季61轟的美聯紀錄邁進，大谷今年則是繼傳奇球星貝比魯斯後，再現單季雙位數開轟與勝投的神技。（譯者：陳亦偉）1110906