男單11種子辛納美網險翻船 鏖戰5盤晉級8強

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（中央社紐約5日綜合外電報導）義大利網球好手辛納（Jannik Sinner）今天在美國公開賽男單16強費了5盤的功夫才擺平非種子選手伊華舒卡（Ilya Ivashka），本季第3度闖進大滿貫賽8強。

綜合法新和路透社報導，大會男單第11種子辛納今天以6比1、5比7、6比2、4比6、6比3解決28歲、來自白俄羅斯的伊華舒卡，7日將遭遇西班牙「小蠻牛」艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）和克羅埃西亞好手西里奇（Marin Cilic）之間的勝方。

辛納本季在大滿貫賽持續端出好表現，在澳洲公開賽和溫布頓網賽闖進8強，並在法國公開賽挺進第4輪。21歲的他如今生涯在4大滿貫賽都闖進過8強，成為繼塞爾維亞名將喬科維奇（Novak Djokovic）於2007-2008年後，完成此一壯舉最年輕的男子選手。

他今天與伊華舒卡對戰的3小時48分鐘期間，在節奏和手感方面都抓得很辛苦。

辛納今天有14個雙發失誤，另有55個非受迫性失誤。伊華舒卡除了沒掌握住對手表現起起伏伏的機會，自己也犯下了13個雙發失誤和64個非受迫性失誤，吞下敗仗。（譯者：蔡佳敏/核稿：陳昱婷）1110906