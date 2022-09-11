郭阜林猛打助獅勝龍 陳韻文125次救援成功史上第2

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（中央社記者黃巧雯台北11日電）中職統一獅洋投克維斯今天投6局失3分，加上郭阜林單場3安打、2打點，最終全隊聯手以8比4擊敗味全龍，而陳韻文後援1.2局無失分，收下生涯第125次救援成功，躍居中職史上第2。

統一獅今天在主場台南棒球場迎戰味全龍，龍隊2局上趁著獅隊洋投克維斯（Keyvius Sampson）控球不穩，單局3次保送，攻下1分。

龍隊先發投手郭郁政2局下遭遇亂流，被獅隊打者連續掃出5支安打，獅隊以3比1反超；而獅隊3局下靠著陳鏞基高飛犧牲打與龍隊失誤，再添3分，郭郁政僅投3局失6分、4分責失分退場。

林安可5局下安打開啟獅隊另一波攻勢，靠著陳鏞基安打，跑回獅隊第7分。

龍隊前5局僅敲出1安，6局上總算突破封鎖，吉力吉撈．鞏冠擊出二壘安打，帶動球隊單局2分攻勢；第7局靠著獅隊中繼投手邱浩鈞暴投，將分數追成4比7，而獅隊第8局再追加1分保險分，拉開比分成為8比4。

龍隊第9局吹起反攻號角，從獅隊終結者陳韻文手中揮出2安，而陳韻文關鍵時刻穩住陣腳，拿下出局數，獅隊最終就以8比4勝出。

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獅隊洋投克維斯6局失3分，被敲出4安，另有5次保送、4次三振，摘下勝投；而後援登板的陳韻文，投1.2局無失分，收下生涯第125次救援成功，超越前獅隊洋投凱撒（Michael Garcia）124次，躍居史上第2；陳韻文僅差4次就能追平林岳平（現任獅隊總教練）所保有的129次救援成功聯盟紀錄。

獅隊郭阜林單場4打數3安打猛打賞，貢獻2打點，獲選單場MVP，而陳鏞基則繳出2安、2打點。（編輯：屈享平）1110911