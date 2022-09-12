李智凱新手奶爸臉書曬一家3口合照 稱兒子坐火箭來了
2022/9/12 17:06（9/12 17:27 更新）
「鞍馬王子」李智凱（右）12日在臉書分享與妻子、兒子合照。（圖取自李智凱臉書facebook.com）
（中央社記者黃巧雯台北12日電）東京奧運銀牌得主、「鞍馬王子」李智凱今天在臉書捎來喜訊，宣布家中添新成員，除了分享與妻子、兒子合照外，還寫下「母子均安，兒子坐了火箭來報到」。
李智凱去年征戰東京奧運鞍馬項目拿下銀牌，也是台灣在奧運體操首面獎牌，隨後在年底與女友步入禮堂，完成人生重要里程碑。
李智凱今年4月在度過26歲生日時曾透露，妻子送給他一份大禮，透過妻子和胎兒超音波照的合照，也揭曉將升格為人父的消息。
李智凱今天下午在臉書分享一家3口的合照，寫下「母子均安，兒子坐了火箭來報到」，宣布加入新手奶爸行列，而他也不忘了向妻子說聲「辛苦了」。
除了迎接育兒新生活外，李智凱接下來也將持續備戰10月底在英國利物浦登場的世界體操錦標賽，希望能爭取佳績。（編輯：張雅淨）1110912
延伸閱讀影片／李智凱E級難度新動作亮相 拚國際認證取得命名權李智凱奧運舞台寫紀錄 要進化成「鞍馬王者」鞍馬王子李智凱靠父親金句度難關 分享失敗轉念法東奧場邊花絮／見證李智凱成長 「翻滾吧」導演相約巴黎奧運奪金
本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。