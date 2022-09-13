郭阜林雙響砲3打點率獅擊敗龍 連2戰當MVP

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中職統一獅隊野手郭阜林（右）13日在台南主場出賽，單場雙響砲、貢獻3分打點，率隊以7比2擊敗味全龍隊，他也連2場比賽拿下MVP。（統一獅隊提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月13日

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）中華職棒統一獅隊野手郭阜林9月回到一軍表現佳，連兩場當功臣，今天單場雙響砲、貢獻3分打點，率隊以7比2擊敗味全龍隊，拿下近期2連勝，郭阜林也連2場拿下MVP。

中職統一獅隊今天在主場台南棒球場迎戰味全龍隊，獅隊派出本土投手胡智為先發，胡智為前4局沒有失分，5局被石翔宇敲出內野安打，郭天信安打推進，1人出局後被李凱威敲出高飛犧牲打失掉1分，再被林智勝敲出安打、再掉1分。

獅隊首局有攻勢，陳傑憲率先敲出二壘打，1人出局後羅薩敲出安打送回球隊第1分，但2到6局受制於龍隊先發投手鋼龍壓制，沒能拿分，6局打完獅隊1比2落後。

獅隊7局由陳鏞基率先敲出安打，郭阜林開轟，2分砲幫助球隊翻轉戰局，也把鋼龍打退場，獅隊延續攻勢，1人出局後林靖凱內野安打，2人出局後潘傑楷、羅薩、林安可接連安打添分，獅隊單局攻下5分，奠定勝基。

郭阜林8局再開轟，陽春砲替球隊多添保險分，今天單場4打數敲出雙響砲，貢獻3分打點，上一次單場雙響砲已經是2020年9月8日，郭阜林獲選單場最有價值球員（MVP）。

郭阜林接受主場MVP訪問時表示，7局壘上有人上場打擊，本來以為會下短打戰術，感謝教練團相信，讓他自由揮擊，才可以打出全壘打建功。連2場比賽拿下MVP，郭阜林笑說，不敢相信運氣這麼好，上場只想著把球打扎實、照自己的節奏揮擊。

獅隊先發投手胡智為今天總計用115球投6.1局，被敲出7支安打，投出3次三振、3次四死球，失掉2分責失分，優質先發，無關勝敗；劉軒荅今天中繼投1.1局無失分，拿下本季首勝。（編輯：唐聲揚）1110913