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梁家榮開轟4打點 桃猿大勝兄弟

2022/9/14 23:00
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（中央社記者黃巧雯台北14日電）中華職棒樂天桃猿今天靠著梁家榮單場3安打、4打點，包括4局下兩分砲，加上楊晉豪繳出轉隊後代表作，單場4安打，締造個人生涯新高，聯手率隊以13比2大勝中信兄弟。

樂天桃猿今天在主場桃園棒球場迎戰中信兄弟，桃猿隊「開箱」洋投必贏多（Ricardo Antonio Pinto Valera），而兄弟隊則派出洋投麥力德（Michael Mariot）應戰。

楊晉豪從富邦悍將隊透過交易轉戰桃猿隊後，今天擔任先發第2棒，昔日高苑工商隊友廖健富為第3棒，此役兩人上演「富豪連線」。

4局下楊晉豪率先敲安，廖健富隨後選到保送，靠著兄弟隊洋投麥力德傳球失誤，先搶下1分，郭嚴文隨後揮出高飛犧牲打，拉開比分，梁家榮再轟出2分打點全壘打，幫助桃猿隊取得4比0領先。

桃猿隊5局下再添1分後，第6局靠著郭永維、楊晉豪連續安打，將分數拉開至7比0，其中楊晉豪還敲進隊史1萬1000打點；桃猿隊第7、8局都有攻勢，合計再添6分。

兄弟隊錯失5局上滿壘、無人出局的攻擊機會後，直到第8局才靠著林書逸二壘安打，追回2分，但後續無力追趕，最終桃猿隊以13比2帶走勝利。

桃猿隊洋投必贏多此役投5局無失分，被敲4安，另有1次保送、3次三振，拿下首勝；桃猿隊打線全場狂掃21支安打，其中楊晉豪、郭嚴文單場4安打，手感火熱。

桃猿隊梁家榮繳出3安打、4打點成績，生涯首度獲選為主場MVP，也讓梁家榮賽後受訪時開心地激動落淚，他特別感謝家人，並希望自己未來可以再多拿幾座MVP，就能幫助球隊拿更多的勝利。（編輯：謝雅竹）1110914

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