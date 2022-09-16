味全近期戰績不理想 葉總：球員活力明顯減少

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）中職各隊拚下半季戰績，味全龍隊近期戰績不理想，總教練葉君璋表示，明顯看得出來球員們的活力減少，加上拚戰績多少有點壓力，不間斷的打整個球季對龍隊球員來說是挑戰。

中華職棒各隊拚下半季戰績，味全龍隊近期吞下3連敗，今天賽前近10場出賽僅拿2勝（2和6敗），總教練葉君璋表示，不能說是打擊上面有什麼問題，只能說看得出來大家都累了。

葉君璋表示，去年因為疫情COVID-19（2019冠狀病毒疾病），球季間一度停賽，也讓球員有喘息的空間，今年完全沒有，對球員來說，連續這麼久的一軍賽季沒有休息，他們也是第一次遇到，相對來說會比較辛苦，對他們來說是很大的挑戰。

葉君璋表示，這幾場比賽看起來守備常常發生一些莫名其妙的失誤，可能也是心理問題，身體上疲勞，加上這個階段還有拚季後賽的機會，會有壓力存在，但這部分教練團光用說的沒有辦法幫助他們，要讓他們實際經歷過後、才會知道怎麼去克服。

一軍球員進入明顯的疲勞期，被問起是否會有比較多的一、二軍調動，葉君璋表示，除非有傷，不然一、二軍不會有太多的輪替，目前一軍陣容算是比較固定。

葉君璋也提到，龍隊是新的球隊，資源就是這樣，一、二軍戰力落差也會比較明顯一點，今年選秀新簽下的球員，本來有打算拉外野手（冉承霖）上一軍，但因為還在U23集訓，所以暫時不會有太多變動。（編輯：陳政偉）1110916