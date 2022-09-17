U18世界盃棒球賽台灣延長賽不敵韓國 仍有爭冠機會[影]

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U18世界盃棒球賽複賽台灣17日與韓國隊交手，此賽是投手戰，兩隊鏖戰至延長賽第8局，台灣隊出現關鍵守備失誤，終場以2比3吞首敗，但仍保有爭冠機會。圖為台灣隊先發投手黃保羅。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月17日

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（中央社記者謝靜雯台北17日電）U18世界盃棒球賽複賽台灣今天與韓國隊交手，比賽因雨暫停約2小時；此賽是投手戰，兩隊鏖戰至延長賽第8局，台灣隊出現關鍵守備失誤，終場以2比3吞首敗，但仍保有爭冠機會。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽（複賽），昨天複賽首戰擊敗美國隊，今天與韓國隊交手，由今年中職季中選秀富邦悍將隊首輪選進投手黃保羅先發。

今天的比賽是投手戰，台灣先發投手黃保羅前4局僅在2局被韓國隊敲出1支安打、沒有失分；5局被韓國隊首名打者敲出三壘方向滾地球，一壘審判定安全上壘，台灣隊提出重播輔助判決，聽完輔助判決結果，主審轉身比出局的手勢，下一秒馬上改比安全上壘，主審搞烏龍，但黃保羅沒有受到影響，連抓3個出局數、化解危機。

比賽6局上開打前，技術委員召集所有裁判，指出因為球場附近有雷雲飄來所以暫停比賽，比賽因雨暫停約2個小時才恢復，比賽恢復後台灣隊換上投手林鉑濬登板，投2局沒有失分。

台灣隊今天前4局僅王念好在2局敲出1支內野安打，1、4局則是靠著韓國隊失誤上壘，但攻勢沒能適時串聯、沒有拿下分數，5局孫易磊敲出安打、6局鄭俊瑋也有敲出安打，但攻勢沒有延續。

兩隊正規7局打完0比0僵持不下，突破僵局制延長賽第8局上，台灣隊換上伍祐城後援，被敲出3支安打、加上關鍵守備失誤失掉3分，8局下台灣隊靠著邱鑫、黃劼希安打追回2分，黃劼希搶攻二壘出局，台灣隊追分不及、吞下敗戰。

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台灣隊先發投手黃保羅表現夠水準，總計用60球投5局，僅被敲出2支安打，投出2次三振、沒有保送，無失分，無關勝敗；林鉑濬中繼2局無失分，伍祐城後援1局被敲3支安打，失掉3分（1分責失分）、承擔敗投。

台灣隊不敵韓國隊，吞下此次賽會首敗，賽後戰績與韓國同為3勝1敗，明天複賽最後一場將與荷蘭隊交手全力搶勝，若最後台灣、美國、韓國3隊戰績相同互咬，比較對戰優質率，台灣隊佔上風，將能晉級冠軍戰。（編輯：郭諭儒）1110917