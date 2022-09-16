U18世界盃陽念希表現100分 打線串聯同是勝美關鍵

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U18世界盃棒球賽台灣隊16日複賽首戰與美國隊交手，以6比2拿下勝利，總教練周宗志提到打擊串聯佳、比賽前半段就拉開分數也是搶勝關鍵。圖為先發蹲捕的宋嘉翔（左）攻守有表現，單場2安、貢獻1分打點。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）U18世界盃棒球賽台灣隊今天複賽首戰與美國隊交手，陽念希完投7局僅失2分率隊搶勝，總教練周宗志讚「表現100分」，並提到打擊串聯佳、比賽前半段就拉開分數也是搶勝關鍵。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，超級循環賽複賽首戰台灣隊與地主美國隊交手，台灣隊先發投手陽念希展現大將之風，僅在4局被艾德瑞吉（Bryce Eldridge）敲出2分砲掉分，完投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次保送，失掉2分責失分、拿下勝投。

台灣隊總教練周宗志給陽念希表現打100分，稱讚陽念希不管直球、滑球、指叉球，都壓在低的位置，也提到先前與美國隊打交流賽時，有發現美國隊對直球的攻擊能力非常好，今天賽前的策略就是變化球投給打者打，直球投開一點，用變化球搶好球數，這一點陽念希做得非常好，才有這麼好的結果。

周宗志再次感謝情蒐資料提醒，美國隊陣中有幾個腳程比較快的球員，所以也有提醒守備站位前面一點，今天也有出現如果正常站位可能會讓美國隊跑者安全上壘的狀況，情蒐給了非常大的幫助。

台灣隊今天首局靠著美國隊投手、守備不穩先拿2分，3局再起攻勢，林佳緯、孫易磊、宋嘉翔都能有適時一擊幫助球隊多添保險分、順利拿下比賽勝利。

周宗志也提到，整場比賽做得最好的是打擊串聯，前3局打完就取得6比0領先，分數拉開讓投手和守備可以比較穩定，也是搶勝關鍵；宋嘉翔今天先發蹲捕，攻守有表現，單場2安、貢獻1分打點。（編輯：郭諭儒）1110916