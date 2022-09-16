U18世界盃棒球賽陽念希7局完投 台灣賞美國首敗[影]

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U18世界盃棒球賽複賽首戰台灣與勁敵美國隊交手，台灣隊先發投手陽念希（圖）展現大將之風，完投7局被敲出1發全壘打、失掉2分、好投壓制，終場以6比2擊敗美國隊。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月16日

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（中央社記者謝靜雯台北16日電）U18世界盃棒球賽複賽首戰台灣與勁敵美國隊交手，先發投手陽念希展現大將之風，完投7局被敲出1轟失掉2分、好投壓制，台灣隊開賽就積極搶分，終場以6比2賞給美國隊首敗。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣與美國隊今天賽前都是不敗、帶著2勝晉級，超級循環賽（複賽）首戰碰頭，台灣隊派出投手陽念希先發。

陽念希開賽連抓9個出局數，直到4局被首名打者敲出安打，2人出局後被艾德瑞吉（Bryce Eldridge）敲出2分砲，但馬上回穩沒有多掉分數。

陽念希今天總計用78球完投7局，僅被敲出2支安打，投出5次三振、1次保送，失掉2分責失分、表現相當亮眼、拿下勝投。

台灣隊開賽就積極搶分，美國隊派出先發投手強生（Cameron Johnson）球速快但控球不穩，台灣隊首局抓準美國隊投手、守備都有狀況，陳致語觸身球保送、鄭俊瑋選到四壞保送，美國隊緊急換投，台灣隊靠著美國隊失誤跑回第1分，林佳緯高飛犧牲打送回第2分。

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台灣隊3局再起攻勢，林佳緯率先敲出二壘打，1人出局後孫易磊安打送回團隊第3分，宋嘉翔再補上二壘打送回第4分，接著靠接連保送、暴投一口氣跑回2分，單局攻下4分、奠定勝基。

台灣隊總教練周宗志給陽念希表現打100分，陽念希也很滿意自己今天表現，他表示，上場沒有特別想說要怎麼丟，往好球帶攻擊，把球壓低讓他們打不好交給守備來幫忙處理，那顆被全壘打球也是想投的位置、沒有失投，是對方太有力又打很好，不過還好隊友有攻下領先的分數，所以就沒有想太多。（編輯：郭諭儒）1110916

U18世界盃棒球賽複賽首戰台灣與勁敵美國隊交手，台灣隊開賽就積極搶分，4棒打者林佳緯有1支長打、貢獻1分打點，也上演美技守備，台灣終場以6比2賞給美國隊首敗。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月16日