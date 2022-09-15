U18世界盃棒球賽台美大戰 陽念希扛先發

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者黃巧雯台北15日電）台灣隊在U18世界盃棒球賽預賽拿下5連勝，明天複賽首戰將遭遇美國隊，由陽念希擔任先發投手，總教練周宗志表示，美國隊頭兩棒腳程速度不輸給日本隊打線，守備專注度得要更集中。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，賽前已提前晉級台灣隊今天預賽最終戰出戰巴拿馬，前3局形成打擊戰，先發投手林佳緯只投0.1局失4分（3分責失分）退場，王彥恩投2.2局被敲5安、掉2分，後續牛棚聯手壓制對手打線，加上打線火力相挺，孫易磊、劉俊緯合計貢獻7分打點，幫助球隊以10比6勝出。

台灣隊總教練周宗志賽後表示：「今天林佳緯沒有投完應該吃完的局數，讓後面的王彥恩跟舒治浩都各多丟1局，這比較不應該，不過今天打線還是發揮得還不錯，中心打線都有把握機會，才能夠逆轉比分。」

談到台灣隊預賽5戰全勝關鍵，周宗志認為，主要是投手的穩定發揮，「扣除今天這場，每場先發投手都有把責任局數丟完，加上打線的串聯以及很快就能突破對方的投手、讓分數進帳，給予投手跟教練團安定感，也讓調度的空間更大，讓每名選手都能有機會上場調整。」

不過，台灣隊開路先鋒邱鑫今天在外野滑接時左手小拇指有點折到，加上3局上盜壘時又撞到，導致沒辦法出力，周宗志透露，已請防護員緊急處理，要再觀察是否有腫脹情形，才能決定能否繼續出賽。

台灣隊隊長黃勇傳今年中職季中選秀首輪獲得統一獅指名，今天終於敲出本屆賽事個人首安，也讓他鬆了口氣，他透露賽前教練王傳家有特地跟他聊，鼓勵他上場就放開去打，不要想太多，他也期許自己後續表現更穩定。

U18世界盃棒球賽共12隊參賽，分成2組，取分組前3名晉級複賽，並將3隊之間的對戰成績帶入複賽，與另一組晉級隊伍展開循環賽，A組為美國、韓國、荷蘭晉級，B組由台灣隊、日本隊、墨西哥挺進複賽，而複賽前2名隊伍將在冠軍戰交手，第3、4名將進行季軍戰。

台灣隊明天複賽首戰將迎戰強敵美國隊，兩隊同樣是帶著2勝晉級，台灣隊確定由來自平鎮高中的陽念希先發，而陽念希也是前職棒球員陽東益的兒子，本屆比賽唯一1次登板投球，就是今天與巴拿馬的比賽，後援1局無失分，剛升上高二的他，高一最快球速就已經來到150公里。

周宗志表示，經過預賽5場比賽後，會再要求選手守備接、傳球的穩定性，「因為接下來複賽的對手的腳程也都相當快，特別是美國隊的頭兩棒速度不輸給日本隊打線，所以守備專注度也要更集中」。（編輯：陳仁華）1110915