U18世界盃棒球賽台灣不敵美國拿亞軍 無緣連霸

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（中央社記者謝靜雯台北19日電）U18世界盃棒球賽冠軍戰台灣隊一度領先，比賽後半段沒能穩守，被美國隊打者艾德瑞吉敲3分砲造成重傷害，台灣隊追分不及以1比5吞敗，無緣完成2連霸、拿下亞軍。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，台灣連兩屆與美國隊在冠軍戰碰頭，台灣隊派出投手林盛恩先發，美國隊先發投手為戴拉斯（Matthew Dallas）。

台灣隊2局下1人出局後，王念好敲出二壘安打、又靠捕逸上到三壘，2人出局後黃劼希擊出適時安打，幫助球隊先馳得點。

林盛恩開賽連抓6個出局數，3局上先被首名打者敲安，1人出局後隊友守備發生失誤讓美國隊攻占一、三壘，之後一壘跑者盜上二壘，但林盛恩穩住陣腳，連抓2個出局數、沒有失分。

林盛恩4局上出現狀況，1人出局後投出保送，2人出局後被格拉霍瓦茲（Gavin Grahovac）敲安失掉1分，接著再被敲出二壘安打，但及時回穩、沒有多掉分數。

林盛恩5局上先被首名打者敲出二壘安打，美國隊又靠短打推進攻占到三壘，台灣隊換上陽念希接替投球，出手球路偏高，美國隊同時下強迫取分戰術，跑者提前起跑而跑回超前分，紀錄上是盜壘得分，這一分要記在林盛恩身上。

台灣隊5、6局都有攻占上三壘，但缺乏適時一擊，沒能拿下分數；美國隊7局上艾德瑞吉（Bryce Eldridge）扛出3分砲是重傷害，台灣追分不及、吞下敗仗。

林盛恩今天投4.1局被敲出4支安打，送出3次三振另有1次保送，失掉2分責失分、承擔敗投。（編輯：陳彥鈞）1110919