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U18世界盃棒球賽林詔恩好投 台灣擊敗荷蘭晉冠軍戰

2022/9/18 02:32
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（中央社記者謝靜雯台北18日電）U18世界盃棒球賽複賽最後一戰，台灣今天與荷蘭隊交手，台灣隊左投林詔恩先發5局飆6K無失分、好投壓制，黃勇傳單場2打點，台灣隊以3比0拿勝、確定晉級冠軍戰。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達舉行，台灣隊預賽5戰全勝，帶著2勝晉級超級循環賽複賽，台灣隊複賽首戰擊敗美國隊，昨天不敵韓國隊、吞下此次賽會首敗，今天與荷蘭隊交手，派出左投林詔恩全力搶勝。

林詔恩開賽稍微有狀況，1局被首名打者敲出安打，2人出局後讓跑者攻佔三壘，接著三振化解危機，林詔恩2局雖有投出保送、但沒讓荷蘭隊延續攻勢。

林詔恩3局也先投出保送，2人出局讓荷蘭隊打者敲出中外野方向飛球出局，但被抓投手犯規、這個打席不算，打者重打了一次跑出內野安打，林詔恩沒受到影響，穩住陣腳，抓到第3個出局數、沒有失分。

林詔恩今天總計用82球投5局，僅被敲出2支安打，投出6次三振3次保送、無失分，本次兩場出賽表現都很亮眼；台灣隊6局換上伍祐城登板後援，連抓6個出局數，投出4次三振、替球隊守住勝利。

台灣隊1局1人出局後陳致語獲觸身球保送，靠著滾地球、投手犯規上到三壘，林佳緯適時安打幫助球隊先馳得點。

黃勇傳4局滿壘時代打上場沒能有適時安打，6局2人出局二、三壘有人，黃勇傳安打建功，一棒送回2分、幫助球隊多添保險分。

台灣隊賽後戰績4勝1敗、確定連兩屆晉級冠軍戰，台灣隊2019年在總教練周宗志的帶領下拿下U18世界盃冠軍，今年也是由周宗志領軍，距離完成連霸僅差一步。（編輯：施施）1110918

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