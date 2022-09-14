U18世界盃棒球賽鄭俊瑋5打點 台灣勝日本晉複賽[影]

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台灣隊14日在U18世界盃棒球賽9比2擊敗日本隊，以分組第一晉級複賽。（圖取自WBSC YouTube頻道網頁youtube.com）

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（中央社記者黃巧雯台北14日電）台灣隊今天在U18世界盃棒球賽預賽第4戰，靠著鄭俊瑋單場2支安打、貢獻5分打點，加上投手林盛恩5局僅失1分，9比2擊敗日本隊，以分組第一晉級複賽。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，共12隊參賽，採7局制，預賽分2組，採單循環賽，取分組前3名，晉級複賽，尋求衛冕的台灣隊預賽首戰以2比1險勝義大利，第2戰以13比2大勝澳洲，第3戰4比0完封墨西哥隊，拿下3連勝，今天對決同組4連勝、已提前晉級複賽的日本隊。

台灣隊2局上由王念好安打開啟球隊攻勢，日本隊先發投手香西一希控球出現亂流，黃劼希、宋嘉翔連續獲得保送，攻占滿壘。

日本隊換上宮原明彌救火，仍無法封鎖台灣隊攻勢，鄭俊瑋揮出清壘的三壘安打，邱鑫隨後再補上1支安打，幫助球隊取得4比0領先。

台灣隊第3局延續攻勢，陳致語敲出二壘安打後，劉俊緯選到保送，陳致語靠著投手暴投上到三壘，林佳緯隨後安打再添1分，台灣隊再趁著日本隊單局2次失誤，拉開比分，而鄭俊瑋也把握機會揮出二壘安打帶有2分打點，台灣隊單局合計進帳4分，5局上又再添1分。

台灣隊今天派出投手林盛恩先發，前4局僅讓日本隊擊出1支安打，其中第3、4局都讓對手3上3下，5局下日本隊靠著2支安打追回1分。

台灣隊第6局派出台鋼雄鷹今年選秀會首輪第7順位指名的投手伍祐城登板，日本隊靠著2支安打和1個保送，再搶下1分，伍祐城7局下續投，儘管內野守備出現亂流，伍祐城沉穩應對拿下出局數，台灣隊最終以9比2勝出，賞日本隊預賽首敗。

台灣隊4連勝收下複賽門票，提前確定拿下分組第一，預賽最終戰將在今晚深夜11時30分迎戰巴拿馬，將力拚5連勝。

畢業於雲林縣麥寮高中的鄭俊瑋今年參加中職季中選秀會落選，但今天與日本隊一役中，單場3打數2支安打都是長打，貢獻5分打點，表現亮眼，也是台灣隊勝利功臣之一。

林盛恩此役投5局僅失1分，被敲3安，有1次保送、3次三振，有效壓制日本隊打線；伍祐城後援2局被敲1安，送出1次保送、1次三振，掉1分。（編輯：陳仁華）1110914