U18世界盃棒球賽林詔恩7局完封墨西哥 台灣3連勝

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（中央社記者謝靜雯台北13日電）U18世界盃棒球賽台灣隊預賽第3戰與墨西哥隊交手，台灣隊先發投手林詔恩7局飆8K無失分、完封墨西哥，野手邱鑫單場2安1打點還有2次盜壘，台灣隊以4比0拿下預賽3連勝。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達州舉行，比賽採7局制，台灣隊預賽依序擊敗義大利、澳洲，今天與墨西哥隊交手，派出今年中職選秀第3輪被統一獅隊選中的左投手林詔恩先發。

台灣隊第1局抓準墨西哥隊先發投手賈西亞（Victor Garcia）開賽不穩，1人出局後陳致語選到四壞保送，又靠著牽制失誤跑上二壘、盜上三壘，林佳緯再敲適時安打送回第1分。

台灣隊第2局靠著孫易磊二壘安打、黃劼希犧牲觸擊推進，之後宋嘉翔遭觸身球保送，鄭俊瑋又敲出內野滾地球造成墨西哥隊失誤而送回第2分；第4局2人出局後，邱鑫以二壘安打開啟攻勢且盜上三壘，再靠對手失誤跑回第3分，第6局邱鑫又敲出安打送回團隊第4分。

林詔恩今天首局讓打者3上3下，第2局對首名打者投出頭部觸身球，讓墨西哥隊打者額頭受傷流血退場，但他整理心情沒有受到太多影響，先讓對方敲出雙殺打，接著投出保送，再讓打者敲出投手方向滾地球出局化解失分危機。

林詔恩第3、4局都讓墨西哥打者3上3下，直到5局才被墨西哥隊敲出第1支安打，但所幸及時穩住沒有失分；林詔恩今天完投7局，僅被敲出1支安打，飆出8次三振、無失分，好投壓制是搶勝功臣之一。

台灣隊拿下預賽3連勝，晉級複賽（超級循環賽）機會大，下一場比賽將與日本隊交手，日本隊目前預賽也是3戰全勝、沒有敗績。（編輯：陳彥鈞）1110913