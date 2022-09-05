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U18台灣隊交流賽投打發揮 澳洲隊女投手成焦點

2022/9/5 13:39（9/5 13:51 更新）
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U18世界盃棒球賽台灣隊赴美國參賽，先安排3場交流賽，5日首戰與澳洲隊交手，投打都有不錯的發揮，台灣隊（圖）終場以13比1拿下勝利。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月5日
U18世界盃棒球賽台灣隊赴美國參賽，先安排3場交流賽，5日首戰與澳洲隊交手，投打都有不錯的發揮，台灣隊（圖）終場以13比1拿下勝利。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月5日
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（中央社記者謝靜雯台北5日電）U18世界盃棒球賽台灣隊赴美參賽，先安排3場交流賽，今天與U18澳洲代表隊交手，投打都有不錯的發揮，台灣隊終場以13比1拿下勝利，澳洲隊第2任女投手碧康也是焦點。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊由總教練周宗志領軍，陣中有7名今年中職季中選秀獲選的球員，包括黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城、黃劼希、林詔恩和舒治浩，黃勇傳是此次台灣隊隊長。

U18世界盃棒球賽台灣代表隊9月2日出發赴美，先去美職匹茲堡海盜隊小聯盟訓練基地，安排與澳洲、美國、加拿大隊打3場交流賽。

今天首戰與澳洲隊交手，台灣隊派出投手孫易磊先發，2局接連被敲2支安打、失掉1分，總計投2局被敲3支安打失1分，林鉑濬、王彥恩、黃保羅依序登板，沒有多掉分數。

澳洲隊第2任投手碧康（Genevieve Beacom）也是焦點，她是首名在澳職出賽的女球員，最快球速約135公里，但今天2局登板、僅抓到2個出局數就退場。

台灣隊打擊發揮不錯，首局靠著失誤、劉俊緯安打推進，林佳緯適時安打送回2分，再靠著王念好安打、暴投跑回第3分，宋嘉翔補上安打送回第4分。

台灣隊2局再起攻勢，靠著保送、暴投、劉俊緯安打、林佳緯高飛犧牲打再添1分，王念好安打送回第6分，再靠著接連觸身球保送、黃劼希適時安打，一棒送回2分。

台灣隊4局再靠著保送、野手選擇、吳柏萱、黃劼希安打再拿2分，6局追加分數，滿壘時林盛恩適時安打、再添3分，順利拿下比賽勝利。（編輯：管中維）1110905

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