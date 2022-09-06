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U18交流賽美國4投手都破150公里 台灣隊吞敗

2022/9/6 12:39（9/6 13:21 更新）
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U18世界盃棒球賽台灣隊6日與美國隊打交流賽，美國隊派出4任投手球速都超過150公里，台灣隊比賽後半段才有較多的攻勢，終場以5比6吞敗。圖為效力美國匹茲堡海盜隊台灣好手陳柏毓（前排白衣者）、鄭宗哲（前排灰衣者）與U18代表隊合影。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月6日
U18世界盃棒球賽台灣隊6日與美國隊打交流賽，美國隊派出4任投手球速都超過150公里，台灣隊比賽後半段才有較多的攻勢，終場以5比6吞敗。圖為效力美國匹茲堡海盜隊台灣好手陳柏毓（前排白衣者）、鄭宗哲（前排灰衣者）與U18代表隊合影。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月6日
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（中央社記者謝靜雯台北6日電）U18世界盃棒球賽台灣隊今天與美國隊打交流賽，美國隊派出4任投手球速都超過150公里，台灣隊比賽後半段才有較多的攻勢，終場以5比6吞敗，林盛恩中繼登板最快球速約148公里。

U18世界盃棒球賽台灣隊赴美參賽，先安排3場交流賽，今天與U18美國代表隊交手，台灣隊派出舒治浩先發，但開賽就有狀況，1局被敲4支安打、投出1次保送，失掉4分。

舒治浩2局投出觸身球保送、四壞保送，隊友守備失誤先掉1分，再接連被敲2支安打、再掉1分，今天總計投2局失掉6分。

台灣隊3局換上林詔恩，讓美國隊3上3下，4局續投出現1次保送、1次觸身球保送，但力守不失分，5局林盛恩接手中繼，2人出局後投出保送，三振抓到第3個出局數，伍祐城後援投1局，3任牛棚投手都沒有失分，林盛恩最快球速約148公里。

今天美國隊投手群都屬速球派，先發右投手羅德里格斯（Christian Rodriguez）最快球速約153公里，左投強生（Cameron Johnson）、哈克曼（Adam Hachman）、狄克森（Blake Dickerson）依序登板，根據球探回報，3名後援左投球速也都超過151公里，其中1人最快球速可達約158公里。

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台灣隊前4局僅拿下1分，比賽後半段有攻勢，5局黃劼希、黃勇傳接連安打攻占得點圈，林佳緯安打送回1分，楊峻豪適時安打，一棒送回2分，將比數追至4比6。

台灣隊7局再起攻勢，靠著黃勇傳、林佳緯安打、美國隊守備失誤跑回第5分，但攻勢沒有延續，面對美國隊速球派投手，台灣隊團隊仍出現9支安打、比美國隊多3支，但得分效率不如美國隊、吞下敗仗。（編輯：張芷瑄）1110906

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