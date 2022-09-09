U18世界盃棒球台灣首戰改打義大利 拿出最好表現

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U18世界盃棒球賽在美國舉行，台灣隊（圖）原訂首戰與巴拿馬交手，但巴拿馬隊因為簽證問題無法出賽、比賽延至補賽日，台灣隊將改於台灣時間10日晚間11時對戰義大利。（中華民國棒球協會提供）中央社記者謝靜雯傳真 111年9月9日

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（中央社記者謝靜雯台北9日電）U18世界盃棒球賽在美國舉行，台灣隊原訂首戰與巴拿馬交手，巴拿馬隊因簽證問題無法出賽、比賽延至補賽日，台灣隊首戰改成台灣時間10日晚間11時與義大利交手、要拿出最好表現。

U18世界盃棒球賽在美國佛羅里達開打，台灣代表隊由總教練周宗志領軍，此次陣中有7名今年中職選秀會獲指名的球員，包括黃保羅、宋嘉翔、黃勇傳、伍祐城、黃劼希、林詔恩、舒治浩，隊長由黃勇傳擔任。

台灣隊2日出發赴美，先與澳洲、美國、加拿大打3場交流賽，投打狀況調整不錯，總教練周宗志先前曾表示，台灣隊設定的3名先發投手人選為黃保羅、林盛恩、林詔恩，伍祐城則是終結者。

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台灣隊原訂台灣時間今晚11時首戰與巴拿馬交手，但巴拿馬隊因簽證問題無法入境美國、影響賽程，台灣與巴拿馬隊比賽順延至美國時間14日舉行，開賽時間未定。

台灣隊在2019年U18世界盃棒球賽冠軍戰擊敗美國隊、拿下冠軍，在此次開賽記者會上，總教練周宗志表示，不會告訴球員說此次來參賽是要捍衛冠軍頭銜，只是提醒他們一場一場比賽來拿出最好的表現。（編輯：張芷瑄）1110909