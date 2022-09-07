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U18台灣女籃克服17分落後 20年來首勝中國[影]

2022/9/7 19:58（9/7 20:31 更新）
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台灣U18亞青女籃代表隊7日對中國上演驚奇逆轉秀，克服全場最多17分落後，以74比61擊敗中國隊。（圖取自FIBA網頁fiba.basketball）
台灣U18亞青女籃代表隊7日對中國上演驚奇逆轉秀，克服全場最多17分落後，以74比61擊敗中國隊。（圖取自FIBA網頁fiba.basketball）
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（中央社記者龍柏安台北7日電）台灣U18亞青女籃代表隊今天對中國上演驚奇逆轉秀，克服全場最多17分落後，以74比61終止對戰10連敗，也是相隔20年來首度擊敗中國，並在U18亞青女籃錦標賽預賽開胡。

2022年U18亞洲青年女子籃球錦標賽昨在印度班加羅爾登場，今年共有8支隊伍參賽，預賽分成2組循環，台灣與日本、中國與印尼同處B組，分組第1將直接晉級4強，小組排名2、3的球隊將與另一組交叉對決，爭搶最後2張晉級門票。

台灣隊昨首役以77比90不敵日本，今天面對將尋求6連霸的中國，台灣隊開局暖機太慢，加上失誤過多，單節就發生10次團隊失誤、讓對手打出一波8比25的攻勢，最多陷入17分落後。

次節開始台灣隊火力開始回溫，加上失誤收斂，也吹起反撲號角，第2、3節台灣合計拉出42比15反攻，不僅後來居上，甚至取得雙位數領先。

台灣在U18隊史上一次擊敗中國，是2002年U18亞青女籃，當時小組賽台灣曾以88比82險勝中國，今天則是隊史相隔20年後，再次於U18擊敗中國隊。（編輯：吳協昌）1110907

影片來源：FIBA - The Basketball Channel
台灣U18亞青女籃代表隊7日以74比61擊敗中國隊，終止對戰10連敗。（圖取自FIBA網頁fiba.basketball）
台灣U18亞青女籃代表隊7日以74比61擊敗中國隊，終止對戰10連敗。（圖取自FIBA網頁fiba.basketball）
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