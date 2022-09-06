蕭豫玟轟39分白搭 U18亞青女籃台灣不敵日本

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（中央社記者黃巧雯台北6日電）台灣女籃今天在亞洲U18女籃錦標賽首戰遭遇日本隊，儘管中鋒蕭豫玟狂轟39分，但因團隊外線手感低迷，最終以77比90落敗，明天將迎戰中國隊，爭取小組賽首勝。

2022年亞洲U18女籃錦標賽在印度舉行，共8隊參賽，分成2組，台灣隊與中國隊、日本隊以及印尼隊同組，分組第1名直接晉級4強，分組第2、3名隊伍，將爭奪另外2張4強門票。

台灣隊原訂昨天首戰出戰日本隊，但因當地下雨、造成場館積水，導致比賽延至今天再戰，後續賽程也順延1天。

台灣隊開賽一度以8比3領先，但仍遭日本隊迎頭趕上，首節結束以20比19反超，台灣隊次節前段試圖緊咬比分，而日本隊連續在外線開火，單節轟下32分，將領先優勢擴大至雙位數，台灣隊上半場首節結束以38比52落後。

台灣隊上半場火力都集中在蕭豫玟身上，個人包辦24分、9分，而團隊不但外線手感冰冷，6投全數落空，團隊失誤14次也比對手還多8次。

雙方易籃後，蕭豫玟、張聿嵐聯手率隊吹起反攻號角，但日本隊隨後拉出9比0攻勢反擊，而台灣隊靠著韓汛、游沁樺、李恩芯輪流挺身而出，一度追成4分差。

日本隊決勝節前1.5分鐘拉出一波10比0攻勢，台灣隊靠著游沁樺投進團隊全場第一記三分球才止血，但仍難敵日本隊多點開花攻勢，台灣隊最終以13分差落敗，團隊外線10投1中也種下敗因。

台灣隊此役得分77分，蕭豫玟個人獨攬39分，19投16中，命中率超過84%，外加15籃板，游沁樺拿下10分、12籃板，張聿嵐進帳10分、5籃板。（編輯：張芷瑄）1110906